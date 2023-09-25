招待200位輪椅族 用音樂擁抱生活的美好

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華南銀行9月24日與知名大提琴家張正傑老師在台北市中山堂再次合作舉辦2023「張正傑的輪椅族音樂會」，免費邀請200名輪椅族朋友攜伴共同聆賞，華南銀行副總經理許素蓉也親自到場支持。

張正傑老師是一位實踐社會關懷的音樂家，致力推廣古典音樂，開創全世界首場專屬於輪椅族的音樂會迄今已邁入第十一年，令人感佩，華南銀行長期贊助張正傑老師音樂會，用實際行動支持張老師的理念，今年更由華南銀行副總經理許素蓉率領志工團隊一同參與，致詞時也引用作曲家莫扎特的名言「如果愛是一種力量，那音樂是一種動力」，如同志工帶著愛的力量而來，及張老師的音樂那具有鼓舞人心、療癒心靈的感染力。華南銀行希望藉由悠揚樂曲，拉近彼此的心，讓你我一同擁抱生活的美好，持續將優質音樂推廣到社會每個角落。

本場音樂會張正傑老師選擇數首大提琴最膾炙人口的作品，透過音樂與大家分享內心的話語、最喜歡的音樂、最感動的篇章，鋼琴伴奏則邀請多年來的搭檔廖皎含老師一起演出，曲目包含聖桑的天鵝、柴可夫斯基的洛可可變奏曲等膾炙人口的樂曲；還特地邀請京劇大師朱陸豪老師一起中西合璧，唱出諸葛亮、項羽的心聲及美猴王偷東西的功力等，讓與會的嘉賓朋友們現場驚喜連連、讚嘆不斷，不少人紛紛表示意猶未盡，期待每年都能參與這場美妙盛會。

華南銀行多年來秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念，長期投入社會公益，積極落實社會共好，由上而下持續深化ESG永續治理理念，同時也以實際行動扶助社會中的弱勢族群，期待藉此喚起社會大眾的關注，善盡企業社會責任，與這塊土地上的人民共同成長茁壯，守護寶島臺灣的每一份希望與美好！