智邦目標價 外資機構飆上新天價

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AI指標股反彈氣勢逐步擴散，繼技嘉（2376）、勤誠（8210）股價回溫，研究機構ALETHEIA把智邦（2345）推測合理股價一口氣拉上660元，寫新天價紀錄。

值得注意的是，智邦在AI族群中是相對強勢代表，目前股價離歷史高點只有一步之遙，站在所有均線之上，若能挾外資調高目標價威力進一步突破高點，對整體族群士氣都有提振效果。

研究機構ALETHEIA原本對智邦推測合理股價是367元，此番基於三大關鍵營運引擎，看好獲利將有長足進步，將股價預期一口氣拉高到前所未見的660元，比花旗環球證券賦予的495元更高。

ALETHEIA指出，首先，亞馬遜加速量產自家研發的AI伺服器用特殊應用晶片（ASIC），智邦來自AI伺服器相關營收比重將從今年的2％，飆升至2024年的10％。其次，受惠一般伺服器需求復甦，加上新Smart NIC產品單位售價大增4～6成，預期智邦Smart NIC營收年增率高達45％。再者，智邦在亞馬遜400G交換器的市占提升將優於預期，ALETHEIA研究發現，亞馬遜AI伺服器2024年將搭載400G交換器，推測智邦將握有一半訂單分額。

外資估計，智邦2023年每股稅後純益（EPS）可較前年度成長，來到16.38元，2024年好戲上場，EPS爆發至26.53元，年增超過6成。