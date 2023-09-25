中歐經貿高層對話 達成6方面共識

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第十次中歐經貿高層對話昨日由中國副總理何立峰與歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯共同主持，雙方並於會後舉行共同記者會。

根據歐盟中國商會訊息，會上中方提到，雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈、供應鏈、金融合作4個專題進行「深入、坦誠、富有成效」討論，達成6個方面共識。

首先是加強宏觀政策的協調，共同應對全球經濟挑戰。雙方同意加強宏觀經濟政策的溝通協調，攜手應對國際糧食能源危機等全球性的挑戰，促進世界經濟穩定增長。

其次，雙方同意共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義。雙方重申推動世貿組織進行必要的改革。雙方歡迎投資便利化協定的達成，將推動更多成員參與，使談判成果早日納入多邊法律框架。

在共同維護全球產業鏈供應鏈的韌性和穩定上，雙方同意構建穩定互信的產業鏈供應鏈，反對脫鉤斷鏈，雙方討論建立中歐原材料供應鏈預警機制的問題，同意保持溝通。還有營造良好的市場環境，雙方承諾保持雙向開放，為對方企業提供公平非歧視的營商環境。

此外，在擴大中歐經貿合作面向。中方願意擴大至歐盟的進口，同時希望歐方取消對華高技術產品出口的限制，雙方同意加快歐盟農村產品市場准入進程，推動更多優質的歐盟農產品進入中國市場。

至於，加強金融領域的合作。雙方同意進一步推動金融業雙向開放，鼓勵各自符合條件的金融機構到對方市場投資產業。雙方確定在中歐經貿高層對話機制下，成立副部級的金融工作組，中方願意認真研究考慮，將更多的歐盟在華法人銀行納入碳減排支持工具的範圍。雙方同意加強中歐證券期貨監管部門在多雙邊框架下的交流與合作，並加強和各中央對手方的監管合作。雙方金融監管部門同意進一步加強交流合作，共同促進金融市場穩定發展。

此外，中方再次就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查表達高度的關切和強烈的不滿，希望歐方慎重從事，繼續保持市場自由開放。