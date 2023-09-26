《魔鬼終結者》成真？馬斯克對AI機器人的憂心

與AI人工智慧共生

馬斯克深厚的科技背景和興趣或許會讓人們以為，他會認同所有的電腦先進技術。然而，他的價值觀比這更微妙，特別是在人工智慧層面。馬斯克曾公開表達對人工智慧效能和益處的信念和熱情，但在人工智慧和機器人的結合，他卻相當保守。馬斯克以【終結者】（The Terminator）系列電影為喻，描述了機器人控制人類的可能性，擔心盲目地追求人工智慧機器人，可能會創造出能力優於人類的機器人，甚至最終完全統治世界，或者更糟：

「假如人工智慧有個目標，而人類卻成為阻礙，那麼摧毀人類也只是理所當然，不需要思考，也沒有感覺。就像是我們要鋪路時，前方卻出現蟻丘。我們不討厭螞蟻，但我們要鋪路，所有——再見了蟻丘！」

他在二○一七年美國全國州長協會（National Governors Association）中，用比較溫和的語言表達了類似的憂慮：「機器人什麼事都能做得比人類好。我有機會接觸最先進的人工智慧，因而認為我們都應該感到擔憂。」

馬斯克對人工智慧的憂心有兩大發展方向。首先，他在二○一五年十二月和一群投資人成立OpenAI，此研究機構的宗旨是：「進行長期的基礎研究，創造安全的通用人工智慧。」投資人們共同在計畫挹注十億美元。雖然馬斯克在二○一八年辭去董事會的位置，但他持續在資金上有所貢獻。

OpenAI進行的研究主題相當廣泛，從自然語言人工智慧（例如電腦單憑文字敘述就生成圖像）到發展出足以解開魔術方塊的機器手臂神經網絡。不過，回到馬斯克對人工智慧的看法，或許最有意思的是他認為人類未來能與人工智慧整合，而且是在生物學的層次。雖然他對於不受限制的人工發展感到擔憂，但令人意外的是，他的答案不是遠離人工智慧，而是讓人類更接近人工智慧，以共生的方式取得主控的立場。二○一五年十二月，他告訴《西雅圖時報》（The Seattle Times）：「我們該怎麼確保未來是最好的？我們可以袖手旁觀，也可以鼓勵相關監督管理，又或是用正確的方式參與其中，和真心想以安全且有利於人類方式發展人工智慧的夥伴合作。」

馬斯克對於未來導向人工智慧的想法，主要反映在「腦機接口」（Neuralink）。二○一六年，馬斯克和神經科學、生物和機器人學專家團隊共同創立這間公司，不過在隔年三月才正式對外公開。據報，截至二○一九年七月，馬斯克本人已在此公司投注一億美元。

腦機接口對外公開的宗旨如下：「團隊由傑出專業人士組成，我們共創大腦介面的未來—打造出輔助癱瘓者的設備，創造出可以拓展個人能力、社群發展和整個世界福祉的新科技。」公司具體的活動內容幾乎都保密，但給人的感覺彷彿科幻小說。事實上，腦機接口目標創造出「神經織網」（neural lace）——在腦中安裝極細密的探測器，以判讀、翻譯並對大腦訊號做出反應。這個概念的靈感或許來自伊恩．班克斯的科幻小說【文明】系列。

腦機接口的短期目標是輔助癱瘓者僅透過大腦，就達成對電腦和電子儀器的控制（腦機接口已經成功讓猴子用大腦玩電玩遊戲）。腦機接口指出：「科技有潛力治療各種神經疾患，恢復感官和行動能力，最終拓展我們與他人、世界和自我的互動方式」。不同觀點的人，或許會對此感到期待或不安，科學界不乏對腦機接口的批評。在二○二一年二月接受社群軟體Clubhouse的訪問時，馬斯克談論了各種的可能性：

「幾個月前的『你』並不同於現在的『你』。我的意思是，有一些腦細胞死去，有一些回憶褪色，有一些則更強化。也會有新的記憶。總之，我的意思是你會不一樣。你可以像是電玩遊戲那樣，把遊戲進度存檔，之後就可以重新回到上次的狀態。是的，就像是《碳變》（Altered Carbon，一部科幻影集，裡面的人類意識都可以轉移）。或許會少掉一些記憶，但大致上就是完整的你，不過那是遠程的目標了。近期來看，腦機接口的目標真的只是集中在腦傷或脊椎損傷，用晶片來彌補個人失去的能力……植入的晶片。」

從根本上將記憶與科技結合的概念太過創新，也引發了倫理和存在主義方面的問題。像腦機接口這樣的公司出現，似乎代表我們打開了一扇全新的大門，可能通往光明璀璨的未來，但也可能是黑暗的地獄。馬斯克努力導向前者，某方面來說，腦機接口可能輔助人類彌補智慧、表現和意識的缺口，或許某天能讓每個人都擁有馬斯克這樣的大腦。

除了數位人類介面的實驗，馬斯克也在單純機器人的研究投入資金和創新。二○二二年九月三十日，特斯拉舉辦年度人工智慧日，展示公司最新的技術。其中最令人印象深刻的一幕，是馬斯克站著觀看特斯拉的人型機器原型機Optimus遲疑地走上舞台，來到他身邊，對群眾揮手後跳了一段簡單的舞蹈。馬斯克解釋他對Optimus的期望，也就是在三～五年內，民眾可以用低於兩萬美元的錢得到機器人同伴，公司則能獲得機器人員工。這些機器人使用的科技和特斯拉自駕車相同，能執行許多家務和工業勞動，但也能具備一些特質和親切的外觀，所以不會給人威脅感。一如以往，Optimus的亮相引發媒體的熱烈反應，從嘲弄到盛讚都有，這反映了馬斯克的新視野如何延伸到人們的日常生活。