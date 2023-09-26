華為新品齊發 避談手機晶片

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華為主要新品介紹 ●Mate 60系列手機規格及晶片備受矚目。圖／中新社

萬眾矚目的華為新品發表會25日下午準時登場，華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東有備而來，一口氣介紹平板、智慧電視、電動車等多樣產品，但外界最關注的5G手機Mate 60的詳細規格以及搭載晶片，卻是避而不談。

華為挑選9月25日這天舉行新品發表會，具有特殊意義。兩年前的這天，遭加拿大拘留的華為創辦人任正非長女、華為副董事長孟晚舟，終於獲釋返中，讓昨天這場發表會帶有濃濃的反制氣氛。而在發表會之前，華為8月31日突然啟動首款5G手機Mate 60系列的預購，該系列手機搭載7奈米製程的麒麟9000s晶片，突破美國晶片禁令，震撼各界。華為新機晶片的規格，也成為這次發表會最受關注焦點。

騰訊科技報導，余承東一開場先介紹華為終端系統傲人成績，他表示鴻蒙OS 4作業系統在8月初華為開發者大會登場以來，目前升級設備數達到6,000萬，每天增加120萬用戶。另外，Mate 60系列開啟先鋒計畫以來，市場供不應求，正加緊趕工生產。

華為會中並宣布全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN「非凡大師」，請來影星劉德華現身出任華為品牌大使，直播流量瞬間激增，衝上熱搜榜。不過華為並未公布Mate 60系列詳細規格和搭載晶片，讓市場留下許多疑問。

另外，余承東宣布華為首款搭載鴻蒙OS 4系統的純電動轎跑－智界S7亮相，該車款是和奇瑞聯合打造，且對標特斯拉Model S，規格配備均略勝一籌。另一款新車問界M9將在12月中旬推出。

目前Mate 60系列需求超出預期，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+出貨量上調至2,000萬支，在拉貨動能優於預期情況下，包括華通、全新、昇達科、大立光等供應鏈可望受惠。

凱基投顧表示，華通為華為主要手機板供應商，在Mate 60系列新機助攻下，將拉升華通HDI稼動率，預估季增幅度達30個百分點，達到85％～90％，單月需求約150～200萬支，市占率來到55％～60％，有利營運動能。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕則認為，華為Mate 60 Pro大賣，直接衝擊大陸品牌手機，並對蘋果iPhone 15銷量可能造成影響。以技術實力來看，華為Mate 60 Pro採7奈米製程，與iPhone使用時間差距5年，反應美中半導體研發實力，後續將關注兩大強權在科技戰領域角力態度。