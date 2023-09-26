分析師：華為低調 不是示弱

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華為25日發表會展示了智慧錶、平板電腦等眾多新品，甚至還介紹兩款電動車，偏偏對外界最關心的Mate 60系列智慧型手機及麒麟9000s晶片隻字未提，留下廣大觀眾猜測華為在美國打壓之下究竟有無實現Mate 60系列手機零件自主生產。

8月底Mate 60 Pro在陸開賣立刻搶購一空，華為始終保持低調，外界只能靠手機拆解窺探華為如何在美國制裁下生產足以和iPhone 15 Pro競爭的高階手機。

TechInsights分析師拆解後發現Mate 60 Pro內建麒麟9000s晶片，這款晶片是由中芯國際7奈米製程生產。7奈米製程需要使用艾司摩爾（ASML）的先進半導體生產設備，但荷蘭政府已下令限制艾司摩爾對大陸出口高端設備，因此華為究竟是採用較老機型或替代設備引發外界熱議。

起初外界期望華為在25日發表會上解答關於Mate 60系列手機及高階晶片眾多疑問，沒想到華為低調帶過，僅對外表示Mate 60 Pro上市後供不應求，卻對重要資訊隻字不提。對華為新機晶片非常關注的美國政府和聯邦議員，至截稿止尚無具體評論。

路透報導，25日發表會進行2小時後，微博網站上湧入大批網友抱怨華為發表會未提及手機，使之成為當日前十大熱搜關鍵句，累積超過800萬次瀏覽紀錄。

大陸問題社區網站知乎有網友發文說，華為CEO余承東「一站上台，除了新車，啥也沒講」，嘲諷發表會「發了個寂寞」。

研究機構IDC分析師Bryan Ma則表示不意外，Mate 60 Pro上市後已成「眾矢之的」，華為自然要避避風頭。他表示：「Mate 60早已上市，許多人幾周前就取得新手機。」