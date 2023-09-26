i15大陸Q4出貨量 估最慘跌15％

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蘋果iPhone 15系列新機與華為Mate 60系列手機在大陸市場的競爭，備受關注。市調機構Counterpoint Research近日預測，受供應鏈等問題影響，iPhone 15在大陸市場最樂觀的展望是，2023年第四季出貨量年減4％，最悲觀情況年減15％。

CNBC報導，近期包括Counterpoint在內的各大機構先後發表對蘋果手機在大陸市場銷量的觀點，普遍認為會衰退。Counterpoint市場研究總監Tarun Pathak於20日指出，「我們必須承認（蘋果）有供應鏈的問題，尤其是Pro系列，這體現在過去兩天預訂訂單的交貨時間更長」，又指如果這些供應問題持續存在且未及時解決，將不得不看跌。

Tarun Pathak表示，毫無疑問，華為Mate 60系列新機將是對iPhone的挑戰。

根據海通國際電子25日公布的iPhone 15系列等候時間統計，截至25日，iPhone 15、iPhone 15 Plus的等候時間較短，且在官網庫存充足。但iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的大陸官網等候時間約一個月以上。

另一市調機構CINNO Research日前指出，iPhone 15系列新機面臨大陸經濟下滑，以及華為新機帶來衝擊的雙重考驗，很難吸引大量用戶更新換代。

CINNO預測，2023年蘋果手機在大陸市場的總銷量可能年減2％至4,550萬支。其中蘋果iPhone 15系列新機2023年銷量將在1,000萬支左右，與上一代iPhone 14系列手機同期銷量相比下滑22％，減少約290萬支。