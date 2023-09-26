平價折疊機 明年可望大量上市

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蘋果iPhone 15和華為Mate 60系列陸續重磅登場，研調機構Counterpoint Research指出，全球折疊手機將在下半年出現大幅度成長，展望2024年，三星和華為將推出600美元到700美元的平價折疊手機，預估2027年出貨量將超過1.02億支。

蘋果iPhone短期內並沒有推出折疊機的規劃，國際分析師們都預測，蘋果首款折疊產品不會是手機，而是iPad。

今年第二季全球智慧型手機出貨量下降9％，為2.68億台，但是折疊手機市場卻逆勢成長10％，達到210萬台。

中國市場智慧型手機第二季出貨6,190萬台，年減4％，其中折疊手機出貨量年增64％，達到120萬台。在廠商大量推出新機的趨勢下，中國市場是最大的折疊機市場，占全球總量58.6％。

Counterpoint Research認為，頻繁的折疊手機發表，正在改變中國消費者對折疊商品的看法。各種折疊產品不斷上市，讓中國折疊手機市場領先其他市場。

在中國市場的推動下，全球折疊手機市場會在下半年出現大幅度成長，三星市占率可能因此急劇下降，製造商之間的競爭，通常可擴大產品的市場規模。預估平價折疊機將在2024年大量上市，主要由三星和華為帶領，發售600到700美元的平價折疊機。

華為最新推出搭載麒麟9000S晶片的折疊機Mate X5，售價高達1萬6,999元人民幣，約新台幣7萬4,567元，是首台售價突破新台幣7萬元的手機，更是史上最貴手機，又貴又難買，中國大陸網友稱其為「電子茅台」。

三星今年推出折疊機Galaxy Z Fold 5，售價5萬6,888元起，較第一代折疊機售價些微下調，約維持均價6萬元左右。另一款輕薄折疊機Flip 5，售價約3萬2，888元，走年輕、輕量化設計。

包括Motorola、榮耀、OPPO等品牌廠，也都推出售價較低廉的貝殼折疊手機，搶攻年輕族群。