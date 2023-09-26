五大壽險金控加碼股 大揭密

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五大壽險金控台股持股部位與變化

五大壽險金控第二季「財富密碼」揭露。兩大金控龍頭國泰金控及富邦金控，第二季皆加碼半導體類股，其中國泰金、富邦金、開發金不約而同加碼聯發科，三家合計共約加碼50億元，由於聯發科第三季漲近10％，三家逢低加碼的金控可望有不錯的資本利得。

五大壽險金控6月底台股部位總市值逾1.5兆元，單季小幅增加3％，開發金、國泰金、富邦金持股市值第二季則增加逾5％，中信金則是五大金控唯一持股市值減少，應是有較大幅度實現獲利。

五大金控核心持股仍以半導體、金融股、電子類股較多，其中富邦金、開發金持有半導體類股超過50％。

為支撐獲利，壽險上半年趁台股上攻行情，實現較多台股資本利得，光是五大壽險上半年約實現資本利得600億～700億元，同時亦會逢低調整部位，積累新的資本利得。

第二季國泰金、富邦金皆有加碼半導體，國泰金另加碼鋼鐵工業，中信金轉加碼紡織類股與電腦周邊產業，新光金加碼水泥工業，開發金則大舉加碼金融業、電子業、光電業等。

就個股來看，國泰金、富邦金、開發金第二季不約而同加碼聯發科，其中國泰金加碼約34億元較多，開發金加碼約10億元、富邦金則小幅加碼5億元，而國泰金更增持緯創約148億元，聯發科、緯創第三季各漲9.7％、13％，將成三家金控台股市值成長主力，若逢高實現資本利得，將助攻獲利。

五大金控第一大持股部位仍是台積電，但國泰金、開發金第二季各減碼台積電28億、40億元，應是第二季匯兌成本攀高，壽險業賣股平穩獲利，富邦金第二季應是小幅加碼台積電5億元；富邦金、中信金、新光金、開發金第二季也加碼聯電，四家共加碼41億元，其中富邦金、開發金各加碼逾15億元。

■持有台股市值 三家增逾5％

國泰金投資台股市值至6月底為4,941億元、季增6.4％，第二季加碼主要為聯發科、緯創，同時應有逢高減碼台積電、中華電、廣達等；富邦金持有台股市值約3,920億元，季增5.4％，第二季雖有加碼台積電、聯電、聯發科、鴻海等，但加碼金額都不算高，第二季台股操作偏保守。

開發金至6月底持有台股市值突破千億元、季增12％，應是積極換股操作及加碼儲備獲利能量，主要加碼聯電、鴻海、聯發科、富邦金、第一金等。