新興市場曝險微增 墨西哥居首

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際金融市場趨穩，五大壽險金控微幅加碼新興市場債，統計至6月底，五家投資新興市場債約1.38兆元，較第一季微增1.8％，主要加碼地區為墨西哥，減碼地區為越南，在新興市場的主要曝險國中，最大曝險部位在墨西哥，其次是沙烏地阿拉伯。

五大壽險金控即國泰金、富邦金、中信金、開發金及新光金，其中持有新興市場主權債最多的是新光金，6月底投資總市值為4,407億元，第二是國泰金3,407億元，第三是富邦金3,135億元，中信金、開發金則不到1,500億元，但與第一季相比，五家金控第二季皆加碼不多，國泰金僅增2％、新光金只增1.5％。

五大金控第二季加碼的國家，不約而同以墨西哥加碼較多，五家共加碼63億元，其中國泰金、新光金加碼超過20億元，富邦金也加碼約10億元；減碼較多的則是越南，主要是國泰金第二季對越南減碼達31億元。

就曝險地區來看，五大金控新興市場曝險最多的國家是墨西哥，至6月底約曝險2,387億元，新光金、富邦金、開發金持有的新興市場債第一大曝險國皆是墨西哥，其中新光金曝約956億元最多，富邦金也約504億元。

第二大曝險國為沙烏地阿拉伯，至6月底五家共曝險1,941億元，其中新光金曝險842億元最多，富邦金也曝險410億元、開發金曝險272億元，是三家金控第二大新興市場債曝險國，中信金曝險205億元，是其第一大新興市場曝險國；國泰金第一大曝險國則是印尼、曝險579億元，第二大是卡達曝險498億元，對墨西哥曝險467億元。

俄烏戰爭後，金控減碼俄債多，至6月底五家金控對俄債曝險約888億元，新光金約297億元、國泰金約200億元，開發金約165億元、富邦金約135億元，五家金控第二季對俄曝險約僅增加16億元，主要是因新台幣貶值，導致帳面評價增加所致。