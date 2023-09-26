Open AI執行長奧特曼：算力提高將催生AI應用

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奧特曼25日論壇重點摘要

引領全球生成式AI風潮的Open AI創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman），25日在台出席AI大師論壇，他表示人工智慧（AI）革命將是一場巨大的變革，可將人的想法更快速的執行和擴大。當運算能力提升時，將會催生更多人工智慧相關應用。

奧特曼表示，Open AI的大型語言模型GPT-4已可做到基礎推理，並對人類知識有所貢獻，對教育、醫療及個人生產力（程式）等領域，較感到興趣及看好。

出席同一場論壇的史丹佛大學教授吳恩達指出，未來人工智慧將會像「電」一樣的無所不在。奧特曼也同意吳恩達的看法，他認為，藉由AI的工具及新技術，可讓每個人的想像力不受限，把想法及創意發揮出來，Open AI的願景是希望「未來每一個人都可以使用人工智慧」。

奧特曼說，現在大家對AI有很多擔心，對其安全也有疑慮，但未來回顧2023年時，會發現人工智慧的發展「太落後」。就好比第一支iPhone推出時，大家覺得很酷，但現在回頭看，會覺得iPhone手機的相素不夠高。

奧特曼2023年啟動全球訪問之旅，已造訪過六大洲，計劃走訪17個城市，希望聽聽不同城市、不同文化的人，對於人工智慧的期待和想法。

此番來台北，是奧特曼第三度來台灣。論壇對談時，有人問他「未來大型語言模型發展下，對台灣硬體產品未來五～十年有何預測？」他認為，在經濟發展和資本帶動下，硬體產業未來有很大的發展空間。雖對運算能力提升，市場上看法兩極，但可確定隨著運算能力提升，可催生出更多的人工智慧的應用。他樂觀預期，十年後有些事情交給機器去做，可能比人來做效果更好。

他也分享心中的願景，即GPT-4問世之後，有點像星際爭霸電影，「人們可告訴電腦，你要做什麼。讓電腦聽命行事」。

對於AI是否應被監管，奧特曼表示需要法規的規範，適度的法規是有好處，好比現他搭乘飛機都不必擔心安全性的問題，因為飛行需遵守許多安全法規。