科技典範轉至AI 奧特曼扮重要推手

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Open AI執行長奧特曼（Sam Altman）在台灣科技圈及產業界的名氣，或許不如輝達執行長黃仁勳，但其成立的Open AI推出的大型語言模型GPT-3及聊天機人ChatGPT，帶動生成式AI風潮，更驅動四大科技巨頭（微軟、Google、Meta及蘋果）今年加速生成式AI相關的投資。

奧特曼可說是帶動科技產業典範轉移至AI領域的重要推手。

去年Open AI推出的生成式AI模型ChatGPT，幫助使用者快速生成文章、圖片、內容，預覽版在五天內就有100萬註冊，二個月內突破上億用戶，成史上最快速達到1億用戶的軟體公司。

Open AI早期獲微軟投資10億美元（約新台幣320億元），並提供其研發所需的算力伺服器。今年1月，再獲微軟加碼投資100億美元。微軟將其生成式AI技術，與微軟的搜尋引擎、Office 365及雲端服務等產品整合。

Open AI讓微軟在AI領域的發展腳步勝過其他競爭對手。其他競爭者今年也競相投資生成式AI相關技術。Google推出人工智慧機器人Bard，整合Google相關服務，之後還會推出算力倍增的新語言模式Gemini。

Meta日前發表Llama2語言模型，打出開放原始碼的策略。蘋果也默默投入生成式AI，打算要推出Apple GPT。