AI股回神 世芯重登股王

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AI股重展攻勢、蘋果首波銷售傳佳績，台股前四高價股25日洗牌，矽智財（IP）大廠世芯-KY，因客製化應用晶片（ASIC）需求放大，明年營運可望更佳，25日收2,625元、勁揚5％，再度從信驊手中奪下股王寶座；蘋概股光學鏡頭龍頭大立光收2,150元、上漲2.63％，超車力旺，重返高價股三哥。

台股25日高價股檔數維持十千金不變，四檔2,000元以上高價股出現排名更動，引起市場關注，其中，世芯-KY、信驊及力旺都是半導體股，萬寶投顧董事長朱成志認為，第四季到明年營運可望加溫，都具備股王之姿。

投資專家指出，世芯-KY為ASIC為主的智矽財（IP）股，是AI最大受惠股，吸引法人加碼，是推升世芯-KY奪下股王寶座的最主要功臣。在世芯-KY大漲下，AI股上演大復活，推升台股大漲百點。

遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠信驊，上半年營運處於低潮，受惠英特爾新平台逐步轉換需求，第四季起將步入旺季；IP股力旺下半年有望逐漸走揚，擺脫上半年營運低潮。

統一投顧董事長黎方國表示，生成式AI領頭羊微軟宣布，Windows的AI助手Copilot預計26日推出，對手Google則搶先一步發表對話式AI服務Bard功能更新。未來雲端服務巨頭將建置更多高階AI伺服器，並搭載高階AI晶片H100的伺服器，AI股題材再度獲市場投資人目光。

台新投顧副總經理黃文清說，AI概念股近日回神，目前已接近季底，中秋節長假前，預料市場資金將轉消極，台股型態也偏弱，操作上，不建議追高，宜以基本面為優先考量，擇優布局。

蘋果分析師郭明錤最新發表，從iPhone 15初期銷售調查來看，蘋果第四季手機營收與利潤將優於預期，高階的Pro Max也傳熱銷，蘋果雙王大立光及台積電25日齊漲，台鏈蘋概股也表現亮眼。法人圈普遍看好蘋概股表現，黃文清表示，蘋果鏈受惠iPhone進入拉貨旺季，下半年營收年減幅度較上半年顯著縮小，獲利能力改善，可留意低基期、營運好轉的蘋概股。