愈跌愈要買！投資人鎖定2標的搶高息收益

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美國聯準會9月暫停升息但釋出鷹派訊息，暗示高利率將維持更長時間，讓股債市波動加劇，國內投資人趁機進場搶高息收益，讓台股高股息ETF和美債ETF的受益人數近幾周持續逆勢攀高，形成「愈跌愈買」趨勢。

據統計，8月以來台股ETF基金受益人數周周增加，上周再增加15.1萬人，已經是連續七周增加，且人數更勝前一周增加的10萬人，代表股市愈波動，愈多人想逢低進場撿便宜；總計今年以來，53檔台股ETF受益人共增加135.3萬人，總受受益人數已突破550萬人大關。

同時買氣明顯集中在15檔高股息ETF基金，其受益人數今年共增加117.8萬人，占了整體新增受益人數的87％，近期台股回檔整理，更見湧入人數增加。

美債ETF基金買氣也未見停歇，至上周為止，已連續24周受益人數持續增加，單周增加1.4萬人，推升今年以來受益人數成長390.7％，總計增加56.88萬人。

投信業者分析指出，美債與高息ETF兩類基金人氣超旺，主要是投資人對於高利息收益的殷切需求。其中美國債券殖利率來到相對高水準，雖債券到期前價格都會有波動，但只要投資的企業債不違約，就有機會將整體債券收益率長期鎖在高水位，許多壽險法人在內的中長線資金近期仍持續投入美債ETF基金。

台股高股息ETF基金則因台股企業殖利率仍居亞洲各國之冠，加上高息ETF基金從月配、季配到年配都有，除不少投資人用以規劃退休現金流。尤其台股近期陷入震盪，台股高息ETF基金有穩健配息，成為資金首選去處。