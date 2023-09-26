台泥帶領供應商 衝刺碳盤查

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台泥召開2023年供應商大會，針對10月起歐盟CBAM（碳邊境調整機制）試行，對台灣的影響每年將超過200億元，台泥董事長張安平向供應商表示，2034年歐盟已沒有不要錢的碳排放，碳是未來做生意最重要的成本，未來碳排放會占台泥供應商標準相當大的比重，台泥將以大帶小輔導供應商碳盤查，如果供應商完全不配合碳排數據的搜集及調查，未來將會被剔除。

今年台泥供應商大會採線上與實體同步進行，共計超過150家在地與海外供應商參與。張安平在會上指出，台泥是一個大家庭，如果供應商有不懂的地方，台泥很願意幫助大家，也響應經濟部和全國工業總會「以大帶小」推動碳盤查，期盼攜手供應商善盡社會責任，推動供應鏈永續發展。

不過張安平也示警供應商，「舒適的地板，會變成天花板」，希望大家能儘快跳出舒適圈，面對變化，參與變化，機會來到的時候要牢牢掌握，未來屬於願意學習的人。

台泥今年度的供應商大會上，台泥供應鏈管理總監宋辰嘉分享國際碳趨勢、氣候變遷與聖嬰現象，他強調，台泥對供應商輔導面向整合了環境（E, Environmental）、社會（S，Social）及公司治理（G，Governance），其中人權盡職調查將對標國際法規趨勢，和生物多樣性議題宣導都會延伸至供應商夥伴。另外，台泥也導入ISO 37001反貪腐、反賄賂管理系統，做為台泥落實誠信經營具體作為。

台泥供應商之一的澤豐礦業副總經理林若羿指出，2020年公司因為台泥開始接觸ESG永續發展議題，剛開始了解時找不到方向，不知從何著手，尤其公司只是僅有六人的小公司，員工都身兼數職，「慶幸台泥有安排相關的教育訓練，每年度在填寫問卷時，台泥和平廠的同仁給予輔導及協助，讓我們從中學習並建立規範。做為台泥的合作夥伴已經十幾年了，希望能與台泥一起參與永續環境及社會責任，一起讓社會走向更永續的未來。」

張安平指出，氣候變遷已經是現實，台泥早已主動布局各項減碳事業，期供應商夥伴能一起加入；鼓勵供應商與台泥一起減碳，給未來子孫更多的選擇。