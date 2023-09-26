屏東高球代工廠爆炸案 明揚明安股價落難 恐陷轉單潮

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高爾夫小白球與桿頭代工企業概況

在高球產業步入今年第四季和明年第一季的傳統旺季之際，小白球代工廠明揚因屏東廠發生爆炸重大傷亡工安，25日股價與母公司明安同落難以跌停收市，另三家高球桿頭代工的復盛、大田、鉅明表現相對較強，小白球與高球桿頭兩個不同產品的代工公司，是否會有跨業轉單效應，在市場引發不同意見。

明揚25日以跌停板75.8元開出之後鎖住到終場，成交量只有135張，持有明揚約52.13％股權的母公司、高球桿頭代工廠明安的股價同樣受累，同樣是跌停板69元一一價到底，成交量只有631張。

相對明揚、明安的極弱表現，高球桿頭代工的復盛、大田和鉅明，25日股價則分別上漲2.74％、5.05％、5.19％，走勢明顯不同。

法人指出，明揚高爾夫小白球代工的全球市占率約20％到22％，三大主力客戶Callaway、TaylorMade、BridesStone在二期新廠都設有專線生產，且以高階小白球為主，雖然此次爆炸慘劇只發生在一期的舊廠，但二期的產線未來即使恢復，下游客戶是否對明揚的工安管理和ESG等產生不信任，進而影響商譽，不排除會出現轉單的可能，除國內台南的富鐿和桃園的名珠等其他代工廠，訂單也有可能流向韓國的小白球代工廠。

法人表示，此次事件將衝擊全球小白球供應，尤其在今年第四季可望回到傳統旺季的軌道之際，市場聯想復盛、大田、鉅明有望受惠轉單效益，預期股價將有正面表現，然事實上，復盛、大田、鉅明主要從事高爾夫球桿頭代工，受益程度將有限，投資人慎防後續追高。

產業界人士表示，今年第四季的高球桿頭訂單多數已下，並已開模，加上此次爆炸事件主角是代工小白球的明揚，而非財務和業務獨立運作、高球桿頭代工的明安，因此所謂小白球與高球桿頭的跨域轉單效應，發生機率並不高。

除非更深層探究，下游客戶判斷明揚母公司明安，在財務與資金調度有疑慮，或明安真的因為明揚事件而有難以回復的商譽問題，跨域轉單才較有機會發生。