待理算結束 產險將儘速啟動理賠機制

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明揚國際22日大火傷亡慘重，產險業者在此事件中承保相關四種保險，分別是商業火險、公共意外責任險、雇主意外責任險等，明台產險則承保今年全國消防機關自費型員工團體意外險。產險業者表示，將等進行事故鑑定等必要程序及理算後，儘速賠付給被保險人。

明揚國際這次大火案涉及的產險分別有商業火險、公共意外責任險及雇主意外責任險，保額分別是15.3億元、1,000萬元及1,500萬元，其中商業火險由富邦產等六家產險共保；另有公共意外責任險、雇主意外責任險，則由旺旺友聯產險承保。

產險業者表示，明揚國際投保商業火險的總保險約15.298億元，包括建物3.93億元、機器設備6.86億元及貨物約4.51億元，商業火險由六家產險公司共保，主要由富邦產險主辦，承保比重逾6成2，另外還有五家共保，分別是泰安產13％、旺旺友聯產10％、台產5％、華南產險5％、兆豐保5％等。

明台產險因承作112年度全國消防機關自費型員工團體意外險，保障內容分為A、B方案二種，身故保額分別是300萬元及400萬元，但是否進入啟動理賠。

明台產險表示，主要仍要視消防人員是否有投保該團體險以及保額。受害人家屬提出理賠申請，資料齊全15日內即賠付。

目前清查死亡名單中，有二人是保戶；受傷名單中，五人為保戶。由於消防人員投保資訊較為清楚且明確，明台產強調將會儘速賠付。

由於明揚國際大火傷亡的人數多，有關公共意外責任險、雇主意外責任險等，產險業者表示，未來理賠金額將依比例補償。旺旺友聯說明，該兩險種首先需要確認明揚（被保險人）依法須負賠償責任，保險公司會於確認賠款接受書後，賠付給受害者（或其收益人）。