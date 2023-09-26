政府下令 明揚全面停工 薪水照發

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明揚公司火災造成嚴重傷亡，經濟部25日表示，一廠自事故發生後即已停工，二廠及三樓增建工程工地也都從火災後停工，目前沒有復工時程表。另外，勞動部強調，停工期間的工資應由雇主照給，如有要求勞工加班協助處理善後，除了應給予勞工適當休息外，還要依法給予加班費。

經濟部指出，雖然科技產業園區屏東園區為新設園區，消防業務由地方政府管理，但經濟部加工處仍依照法規授權，負責執行相關建管及勞檢業務，因此考量火災爆炸後的職場安全，已要求明揚公司一廠、二廠及三樓增建工程工地必須停工，改善職場環境並經審查合格後才可復工，目前復工沒有時程表。

經濟部長王美花已指派次長林全能與屏東縣府聯繫，建構聯繫平台，督促廠商善後與賠償工作，並責成加工處，持續配合檢調單位及內政部災害事故調查會，透過火場及相關調查，讓事故成因早日呈現。

在事故發生之後，勞動部表示，明揚公司一旦經主管機關通知停工，或於搶救善後告一段落還無法立即復工，停工期間的工資應由雇主照給；如有要求勞工加班，協助相關搶救善後事宜，除應注意給予勞工適當的休息，並應依法給予其加班費。

勞動部強調，現階段最重要的是對職災勞工及其家屬的關懷照顧，勞動部會與地方政府通力合作，協助勞工申請職災保險給付及相關補助，受災勞工朋友的醫療、復健或重建需求，將安排利用高屏區專業機構相關資源，共同守護職災勞工權益，協助重返職場。

另外，勞動部補助地方設置的職業災害勞工專業服務人員，也已以「個案管理服務模式」，提供職災勞工家屬的家庭支持等服務，並辦理相關慰助事宜。