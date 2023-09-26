降低碳排 水泥業總動員

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水泥行業是排碳量很高的產業，針對即將徵收的碳稅、碳權問題，目前在國內還有水泥廠生產的台泥、亞泥及信大水泥都已動起來！台泥、亞泥已要求供應商配合一起共同參與製作碳盤查清冊和節能輔導，信大對碳費徵收，則研究採用其他「替代燃料」，降低排碳量。

亞泥今年被英國金融時報和國際調研機構Statista納入亞太氣候領袖名單，表揚2016到2021年間溫室氣體排放顯著減少的亞太區企業，在275家上榜企業中，是唯一入選的台灣水泥業者。

水泥行業是排碳量很高的產業，亞泥指出，這次能夠入選，對所有亞泥人來說，是極大的肯定，除了會持續推進減碳措施，現正努力執行經濟部的「1+N以大帶小碳管理計畫」，號召集團子公司和重要客戶，共同參與製作碳盤查清冊和節能輔導，不但攜手降低碳排放，自願減量所產生碳權，未來更是商機所在，可做為碳交易的供給方。

亞泥也呼籲，主管機關應加快制定國內碳權交易子法，將相關供給需求和遊戲規則清楚訂定，才能加速產業推動減排作為。

低碳轉型布局已是各行各業必須面對的課題，環境部規畫，全台500多家年排放2.5萬噸的排放源，將於2025年繳交第一筆碳費，對此，亞泥認為，只有持續不斷地減碳，減得比競爭對手多、減得比競爭對手快，才能將碳定價的挑戰轉變為機會，這是在不論何種碳權交易制度、或碳費徵收制度下，企業能夠生存並勝出的唯一硬道理。