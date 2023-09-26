台經院：油急漲 二度通膨恐再現

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8月營業氣候測驗點

台經院25日公布最新景氣動向調查指出，近期美國物價再度反彈，加上油價漲得又兇又猛，「二度通膨」情況浮現，且蓄勢待發，對消費市場產生新一波壓力，廠商對明年景氣戒慎恐懼，另通膨也會導致升息，造成利率和匯率「雙率解凍」。

台經院表示，三大營業氣候測驗點呈現「二升一降」，其中，8月製造業營業氣候測驗點為91.92點，雖然上揚但因增幅有限，研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。至於服務業測驗點結束先前連續三個月上揚態勢轉為下滑。另營建業測驗點則呈現第三個月上揚格局。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，8月三大景氣關鍵詞為二度通膨、雙率解凍、服務業逆風。他說，近期「二度通膨」情況浮現，且蓄勢待發，而通膨會導致升息，造成利率和匯率政策改變，就叫「雙率解凍」；外界也因此對雙率有新預期，導致金融服務業壓力巨大。

孫明德說，今年外銷出口谷底應落在第二季，第三季起逐步好轉，雖仍未回到正成長，但會比上半年好，下半年電子產品表現可期。但整體景氣不是完全復甦，用「反彈」去形容比較合適。

他說，去年摔到谷底因為庫存太多，庫存慢慢去化是反彈因素之一。若要明顯復甦，要看中國大陸能不能擺脫陰霾，還有俄烏戰爭何時結束。目前反彈火苗很微弱，希望可以維持久一點。

在國內製造業方面，台經院指出，受惠國際原油走高，推升石化相關產品售價，加上鋼材報價也隨著國際煉鋼原料報價拉升，傳產出口、生產與外銷訂單年減幅度均較7月縮小，使傳產業者對8月景氣表現明顯轉好。然受到電子終端需求疲弱，科技產品拉貨力道不如以往，科技業者對未來半年景氣看法仍偏向保守。

此外，8月服務業營業氣候測驗點為97.26點，較上月修正後100.25點減少2.99點，結束先前連續三個月上揚態勢轉為下滑。8月營建業營業氣候測驗點為103.36點，較7月的98.77點上揚4.59點，呈第三個月上揚格局。

台經院分析，受惠8月有多項公共工程新案陸續啟動，商辦建設熱度提高，加上政府建設力道仍大，營造業看好8月與未來半年景氣表現，而不動產業雖因平均地權條例修正案對預售屋市場造成衝擊，但因部分買方轉往成屋市場，加上青安2.0政策上路，對於房市交易量具正面效益。