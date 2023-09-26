政府明年公建5,886億 續創高

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近五年中央政府公建預算

國發會25日召開委員會議指出，今年公建經費迄8月經費達成率55.8％，創16年同期新高，估明（113）年中央公共建設經費5,886億，續創新高，有助於提振明年的經濟景氣。

國發會召開第113次委員會議，副主委高仙桂於會後表示，鑑於今年經濟成長不如預期，因此每個月都會對公建執行情況進行盤點，到今年8月底，已執行3,700億元，經費達成率55.8％，續創近16年同期新高。

國發會主委龔明鑫強調，今年即將進入最後一季的公共建設執行高峰期，他要求各部會以年度經費達成率96％為目標戮力以赴，並避免過度集中年底前執行，以提升經費支用效率，及早發揮振興景氣的效果。

高仙桂指出，明年（113）度公共建設預算除了有年度公務預算，還有前瞻四期特別預算、營業（國營事業）及非營業特種基金，合計5,886億元，比今年度成長0.3％，續創新高。

龔明鑫於會中也請各部會儘速規劃推動，啟動明年度計畫的前置作業，並就可能遭遇的問題，及早與地方政府研議因應對策。

近五年（109～113）的中央政府的公建經費依序是4,378億元、5,013億元、4,318億元、5,870億元、5,886億元，雖然5,886億元還需經立院審議，惟公建經費升高趨勢非常明顯。高仙桂表示，明年度公建經費續創新高，除了可以擴大公共建設投資，也有助於提振明年的經濟景氣。

為讓各界了解桃園國際機場第三航廈建設進度，委員會議也邀交通部於會中報告「第三航廈站區建設計畫執行情形」，國發會表示，迄8月底執行率達52.65％，符合原訂目標，整體工程預計在2026年完工之後試營運，2027年6月啟用，完工後可朝提供8,200萬人次年旅客服務量的目標前進。

龔明鑫於會中肯定交通部及機場公司的長期努力，並克服全球缺工缺料的挑戰，讓工程進度順利推動，他強調，展望未來航空旅運成長趨勢，第三航廈完工後，相信機場量能和設備更加提升，將可成為「東亞國際樞紐」。