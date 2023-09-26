台經院劉佩真：半導體景氣 沒預估樂觀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

對於半導體景氣狀況，台經院產經資料庫總監劉佩真坦言，沒有原先想得這麼樂觀，近期不斷有負面消息傳出，國內外半導體市場面臨混沌不明情況，要回到快速增長軌道上，短期內還須觀察。

劉佩真說，近期半導體景氣表現，呼應製造業對未來半年看法，並沒有原先想得這麼樂觀。以時序來說，如果庫存要在第四季回復正常水位，近期應該要陸續出現相當多好消息，但目前半導體不斷有負面消息傳出。

例如，台積電明年資本支出降低；英特爾的資料中心復甦時程恐怕延後；高通進行大幅度裁員；微軟下修輝達H100下單量；在記憶體部分，三星等要度過寒冬得到明年第一季；矽晶圓庫存調整也需觀望等。在在反映近期國內外半導體市場，面臨混沌不明情況，要回到快速增長軌道上，短期內還須觀察。

競爭方面，劉佩真說，近期在華為突襲下，讓美中科技戰進入新回合。華為日前發表新旗艦手機Mate 60 Pro等產品，其中晶片由中芯以DUV設備加上多重曝光達到7奈米製程的生產，顯示華為藉由迂迴的生產和採購達到新機推出，但是否能夠意味中國半導體國產化順遂，仍需觀察。

劉佩真指出，中國官方想藉由這次華為新機，一掃過去半導體業陰霾，但從其新機來看，已極盡美方管制下中國所能拿到的所有資源，將效能發揮到最極致，未來要往前推進，技術方面勢必受到阻礙，更何況未來還可能面臨美國大規模反撲管制力道，因此中國未來國產化進程，還是不容樂觀。