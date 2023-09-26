陳冲籲兩岸對話 促金融交流

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前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳25日發文指出，2009年他任金管會主委時，主動打給北京銀監會主席，經努力促成兩岸金融三項對等、無白手套、準官方的MOU（合作備忘錄），如今看到兩岸關係退步，呼籲「對話、交流不能保證解決僵局，但挑釁、拒談一定解決不了問題」。

兩岸金融三項MOU是否已無運轉？金管會指出，依巴賽爾銀行的有效監理原則，各國金融監理機關要持續跨域合作，金管會一向都依此原則，持續跟各國及大陸監理機關合作，且落實MOU合作項目。金融本就是全球性問題，各國監理機關會通力合作，以免發生系統性問題，現階段金融監理相關運作還是都正常。

陳是以金磚會議落幕為引，台北有不少國際學者對兩岸形勢提出不少建言，有人甚至倡議中華邦聯，同一時間有人重提兩岸對話，但對話需要氣氛。

陳指出，2023年金磚會無非就是1955年萬隆會議的21世紀升級版，兩者對中華民國都有難忘的經驗。萬隆會議稱為第一次亞非會議，是二戰後首次沒有殖民國家參與的會議，即第一個沒有白人國家的國際會議；當時北京僅七個邦交國，出席會議，卻種下中華民國退出聯合國的遠因。

1955年萬隆會議，中共前總理周恩來曾發表演講，強調彼此「應該求同而存異」，今年大陸國家主席習近平在金磚閉幕式上說「人類社會走到關鍵當口，是堅持合作與融合，還是走向分裂與對抗？是攜手維護和平穩定，還是滑向新冷戰的深淵」，不但呼應周恩來當年言論，相信與會國家也心有所感。

兩岸目前各項事務都冷處理，當年金融三項MOU簽訂後，兩岸金融監理單位定期互訪、熱線溝通金融監理的情況，似乎也不復見，新世代金融基金會亦表示，陳這篇文章是希望點出兩岸目前缺乏「互信」機制，雖然復談未必保證能化解僵局，但一再拒談是肯定無法解決問題。