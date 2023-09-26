大陸十一黃金周 來了

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隨著「十一」黃金周假期的到來，大陸的旅遊市場即將迎接另一波商機，預計將有超過2,100萬人在這八天假期中搭乘航班旅行。目的地以首爾、東京兩條國際旅線最受陸客喜愛。

外媒25日報導，9月29日至10月6日的長假包括中秋節和「十一」連假。中國民用航空局副司長靳軍號日前表示，長假期間搭機出行的旅客將超過2,100萬人次，相當於幾乎所有澳洲人在一周多的時間內搭機出行。

另外，在大陸「十一」長假前夕，兩岸航點恢復持續推進。據寧波機場官方微博消息，9月25日上午8點55分，搭載著128名旅客的MU2009航班從寧波機場飛往桃園機場，寧波往返台灣客運航線時隔三年半後正式恢復。此外，26日起南方航空也將恢復每周三班鄭州往來兩岸航班。

陸委會3月宣布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，3月10日起，在原先五航點持續執行及疫情風險可控下，規劃開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

之後兩岸航班持續恢復，東方航空近日宣布，9月25日起恢復台北往來寧波每天1班，以及台北往來武漢每周兩班。加上9月23日復飛的台中往來南京，東航9月共恢復三條兩岸航線，累計恢復九條航線、每周飛55班次。

南航也在同一天宣布，於9月22日起每周五恢復武漢往返兩岸航班；9月26日起每周二、周四、周六恢復鄭州往返兩岸航班，加上先前已恢復的廣州、深圳、上海三個航點，通航點增為五個城市，每周往返兩岸48個班次。