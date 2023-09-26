初探運用生成式AI應注意之法律議題

文／李立普、陳思翰■寰瀛法律事務所主持律師、美國律師

美商OpenAI於2022年11月30日正式發布名為ChatGPT的自然語言生成式模型，帶來的後續影響堪稱人類史上第四次工業革命的開端，因人工智慧（AI）在經過數十年之研究與發展後，逐漸成熟之技術將在未來數年改變人類社會與經濟活動，相應而生的各種法律層面問題也逐漸浮現，目前，常見的生成式AI技術使用者可能面臨之法律問題如下：

一、著作權法之疑慮

因生成式AI是透過不斷吸收各種投入之大數據進行學習，以產出更多更加正確之內容，主要依賴於深度學習技術，在學習的過程當中有非常高的機率使用到受著作權法保護之著作，因此有相當之機會生成之內容會與原始數據相似的狀況，此時若使用者將該生成式AI生成之內容用於商業用途等非合理使用之範圍時，若未取得著作財產權人之同意或授權，將可能會有相關之民、刑事責任。

此外，生成式AI所產生作品，是否屬著作權法第3條所指具有原創性、創作性而受著作權法保護之著作，或該著作之著作權歸屬於何人等亦不無疑問，蓋該作品究係AI所創作抑或為利用該AI者所創作恐易生爭議。故對此嶄新領率之發展，值得密切關注。

二、個資法與相關隱私問題

民眾使用生成式AI程式時應注意自身個資安全，因生成式AI係透過不斷吸收各種既有資訊進行學習，當然也包含使用者輸入之各種訊息，若其中有包含使用者之個人資料，甚至他人資訊或公司營業秘密時，會有遭其濫用而洩漏之可能，雖然OpenAI已在今年4月表明使用者可以透過關閉聊天紀錄功能，來避免自己的個人資料用於AI訓練，但新的對話仍會在官方系統裡留存30天。使用者在下載各科技公司開發之生成式AI程式前，建議應詳閱各該使用者協議與隱私權政策。

三、資料正確性與可靠性不足

目前生成式AI程式仍在初期投入市場階段，許多功能尚未完備，生成資料之正確性仍備受質疑，例如今年6月在紐約州發生律師使用ChatGPT撰寫訴狀，其中援引的法庭文件竟包含由AI生成但純屬虛構的法院判例，律師卻未加查詢而當成真實判例拿來使用，遭到法院裁定移送懲戒。民眾在享受生成式AI程式之便利時，應詳加確認內容是否有誤或多方確認，若使用生成式AI程式撰寫重要文件或查詢資訊時，務必對所有生成式AI所提供之相關資訊加以查證，避免造成後續付出更大的金錢與時間成本。

AI相關技術將會改變未來20至30年的科技領域與人類社會經濟活動，但對此前所未見的科技發展，不可避免亦會帶來無法遇見之法律議題，對於使用者而言，除就已知的法律風險應戒慎恐懼避免誤蹈法網外，對於難以預見因新科技伴隨而生的法律議題，如能密切保持關注，相信能減少新科技帶來的陣痛，並進一步確保AI之健全發展。