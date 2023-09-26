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文／楊穎鋒■國立清華大學生命科學院博士

今年3月舉行的高齡科技產業策略（SRB）會議旨在規劃台灣高齡科技產業的發展策略，以創新商業模式轉化龐大的高齡人口紅利為可持續的經濟增長動力。同時，這也促進了銀髮族的社會參與，使他們可以享受豐富的休閒和文化活動。

荷蘭在2000年面臨高齡化挑戰時，成功透過政策討論和跨領域合作，改變了對高齡化社會的看法，並釐清了制度上的急迫性。這個轉變激發了創新，導入了高齡科技實現就地安老。

■科技導入要合用

在科技部署方面，荷蘭針對銀髮族應用科技有四個關鍵面向：首先，科技必須滿足銀髮族的需求和願望；其次，科技必須被銀髮族接受並為他們帶來實際好處；環境必須有利於銀髮族使用科技；科技應該經過整合和實際測試，以改善銀髮族的生活。科技的成功導入需要跨領域的團隊合作和制度支持，以確保銀髮族安全使用這些科技，從而實現居家就地安老的目標。

科技導入的成功與否與商業模式密切相關。銀髮經濟已成為一個新興市場，受到全球關注，催生了多種創新商業模式，從休閒活動到醫療服務，滿足銀髮族多樣化的需求。這些商業模式不僅推動經濟增長，還促進銀髮族的社會參與。荷蘭成功經驗透過創新商業模式，轉化銀髮族的需求為經濟增長機會，同時重新定義銀髮族在社會中的角色。獨居挑戰、個人偏好、社交互動、社區組織和居住環境等因素則是銀髮經濟中創新商業模的充要條件。

荷蘭發展了多種銀髮族友好產品和服務，包括簡易使用的手機應用程式同步提供健康監測功能，以及豐富的旅遊和休閒活動。此外，提供了在家健康管理服務、學習課程、社交互動、建立了志工和銀髮族的社群平台，以解決日常需求。以政策措施成功創造誘因，促使高齡者主動使用科技，並積極參與科技應用。這些措施包括簡便的物聯網裝置推廣、社會包容性設計、數位素養培訓、照護者數位科技技能提升，以及銀髮族的彈性工作安排等，不僅提高了銀髮族的生活品質，同時促進社會參與和永續發展。

■彈性工時有助再就業

彈性工作安排是銀髮族成功參與勞動市場的一個重要因素，可以根據個人的健康和財務情況選擇是否繼續工作，這也有助於延長他們的職業生涯。勞動市場釋出適合銀髮族的部分工時工作機會，銀髮族可以在不必全職工作的情況下參與勞動市場，創造平衡工作和生活的工作模式，同時保持社會參與。

這些經驗為台灣參考，從中汲取創意，制定相應的政策，以推動高齡族群的數位融入。通過創新和社會參與，建立一個鼓勵銀髮族積極參與的社會，應對高齡化挑戰，實現經濟增長和社會參與的平衡。不僅是台灣，而是全球高齡化社會所面臨的共同挑戰，需要深思熟慮的長期策略和跨界合作。