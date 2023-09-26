四面楚歌 美Q4經濟恐放緩

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美經濟面4大威脅

美國經濟今年成功度過一些亂流，但到秋季卻有四大威脅同時現身，可能對經濟造成更大動盪，這些威脅分別是汽車業罷工擴大、政府可能關門、學貸恢復償還與逼近3位數的高油價。

專家認為，上述的威脅若各自出現，都不會帶來太大傷害，但一併出現卻相當具傷殺力，尤其高利率已經讓美經濟開始降溫。

EY-Parthenon首席經濟學家達柯（Gregory Daco）指出，「所有元素加起來構成四倍威脅，可能衝擊經濟活動。」

分析師普遍預期，美國經濟在今秋成長減緩，但不會陷入衰退。達柯預料第四季經濟成長年率大幅放緩至0.6％，增幅遠低於第三季預測成長率3.5％。

高盛經濟學家則預測，美成長率將由第三季的3.1％降溫至1.3％。高盛指出，罷工範圍擴大持續，可能使每周經濟成長年率縮減0.05到0.1個百分點。

密西根大學經濟學家厄瑞奇（Gabe Ehrlich）表示，「我雖不認為罷工會使全國經濟陷入衰退，但現在還有其他因素加進來，所有事情一起出現，第四季可能會顛簸。」

美部分政府單位即將關門則是另一危機。國會必須在9月底為政府預算問題達成共識，但目前意見仍相當分歧，兩黨協商持續卡關。

2018年12月國會曾發生類似情況，造成一些單位停擺五周。據國會預算辦公室資料，這使美國2018年第四季經濟產出減少0.1％，2019年第一季產出下滑0.2％。

另一經濟阻力在於學貸10月起恢復償還，據富國銀行經濟學家昆藍（Tim Quinlan）預估，這讓接下來一年美國人荷包縮水1,000億美元，進而打壓消費支出。

汽油價格不斷上漲，令人民壓力大增，布蘭特原油價從夏季的每桶約70美元，到最近突破90美元，並直逼100美元大關。8月油價比前一月總共大漲10.6％，創去年6月以來最高月增幅。

與開始償還學貸一樣，能源價格躍升帶來的影響，同樣會削減美國人外出就餐、購買禮物和其他非必需品的預算，進而衝擊經濟表現。