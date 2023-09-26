大摩預期：Fed明年3月降息

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摩根士丹利首席經濟學家贊特納（Ellen Zentner）表示，一旦美國聯邦政府關門，將促使聯準會（Fed）停止升息的機率大幅升高。她還提到，隨著經濟數據反映美國經濟進一步放緩、通膨回落，Fed的升息循環已經告一段落，明年3月啟動降息。

贊特納在接受媒體訪問時指出，目前美國民主共和兩黨依然針對預算問題爭執不休，也導致聯邦政府關門危機已不斷攀升。她認為國會若不能在9月30日午夜前達成協議，聯邦政府在10月1日關門恐將難以避免。

影響所及除數百萬名政府員工將放無薪假，此外像就業報告與消費者物價指數等重要經濟數據也不能按時發布，導致Fed在進行決策時缺乏數據做為研判基準，而被迫在11月繼續停止升息。

她強調：「在貨幣政策決策中，不確定性通常導致政策陷入癱瘓」，政府停止運作使得Fed所需的相關數據出現真空，並進而影響它對利率路徑做出正確決定的能力。

Fed目前正處於關鍵時刻，為確保管控通膨之際，還要把對經濟的衝擊降到最小，讓它在進行每次貨幣政策時更加如履薄冰。根據芝商所Fedwatch tool顯示，現今約有4成交易商預期Fed在年底前還將進一步升息。

贊特納警告，即使Fed在11月不再繼續升息，投資者也不值得太過高興，因為任何經濟利多都將被政府關門造成的負面影響所抵銷。她預估，政府全面癱瘓將導致美國國內生產毛額成長率每周減少0.2個百分點。

此外，贊特納還維持她先前預測，預估Fed將在明年3月啟動降息，全年將降息兩次、每次調降1碼，這也符合Fed最新利率點陣圖的預測。贊特納看好明年通膨可望向2％目標邁進，這也意味Fed沒有必要繼續保持相對較高的實質利率水準。