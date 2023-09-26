印尼衝EV 掀東南亞投資熱

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

印尼推廣電動車（EV）各項政策，不但吸引全球投資人前來投資，專家認為還能帶動外資擴大東南亞地區的EV產業規模。

印尼財團Bakrie & Brothers執行長巴克利（Anindya Novyan Bakrie）認為印尼會成為外商投資目的地同時，還會成為外資進入其他東協（ASEAN）成員國的「入口」。該財團旗下有EV部門VKTR。

做為東南亞天然資源極豐富國家，印尼擁有大量銅、鎳、鈷和鋁土礦等資源，是製造EV電池的重要原料。東協簡報指印尼為全球最大鎳出口國，蘊藏量占全球22％。因此吸引特斯拉有意前來投資電池原料工廠。

印尼希望藉著其豐富資料的優勢，吸引外商前來投資，從而成為EV最重要的全球供應鏈中心。像豐田和現代等亞洲重要車商近幾年來，投資十億美元計資金擴大當地生產設施，讓印尼不斷朝目標邁進。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下BMI分析師秋艾（Koketso Tsoai）指印尼擁有生產EV的豐富資料而具吸引力，政府要藉此推動經濟發展。

印尼禁止特定金屬與礦物出口，目的是讓需要這些原料的投資人與製造商前來投資。

東協2022年投資報告指2019年到2021年間區內外國直接投資，EV電池生產占重大比例，印尼、馬來西亞和泰國尤其吸引外商。

經濟學人智庫（EIU）分析師阿加瓦爾（Nishita Aggarwal）認為印尼要擴大EV產業會面對不少困難。像泰國長期打造以出口為主的汽車產業地位鞏固，而越南和菲律賓則擁有低生產成本優勢。

但馬來亞銀行（Maybank）認為印尼積極推廣EV電池產業吸引外資能為東協帶來「月暈效應」。因為印尼提供生產EV電池關鍵原料後，會吸引外商在東協擴大EV生產規模，讓EV出貨更快和成本更低。