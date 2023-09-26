歐陸央行利率決策 進退維谷

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歐洲家庭與企業仍為高通膨所苦，沒有央行敢宣告戰勝通膨，英國央行和瑞士央行卻在9月決定按下升息暫停鍵，歐洲央行本月升息後外界揣測利率觸頂，凸顯出歐陸地區央行面臨三重困境，在利率決策上恐進退維谷。

荷蘭安智銀行（ING）宏觀經濟全球主管布雷斯基（Carsten Brzeski）指出，9月的利率決策顯示，「所有央行都面臨三重困境：如何在經濟放緩、通膨持續過高和空前升息循環的影響延遲之間取得平衡。」

他還提到，各地區利率非常接近峰值，讓上述的三重困境更複雜棘手。而最近油價飆漲恐又重燃通膨，拖累經濟成長，央行未來在利率決策上更添困難。

英國央行（BOE）在連續14度升息後，21日決定按下暫停鍵。瑞士央行（SNB）也選擇暫停升息，是去年3月來第一次按兵不動。

凱投宏觀首席英國經濟學家戴里斯（Paul Dales）指出，與9月同樣按兵不動的聯準會一樣，BOE希望「市場相信利率會長時間處於高檔」，不希望市場以為利率觸頂後隨即降息，這會帶來寬鬆的金融環境，破壞壓制通膨的努力。

儘管瑞士央行停下升息腳步，總裁喬登（Thomas Jordan）表示「抗通膨戰役尚未結束」，SNB將持續監控通膨壓力，他強調12月可能會進一步緊縮貨幣。

分析師將SNB的最新決策形容為「鷹式暫停升息」（hawkish pause），縱使瑞士第二季經濟成長停滯，但無降息在即的跡象。

反觀歐洲央行（ECB）14日宣布升息1碼，被一些分析師冠上「鴿式升息」（dovish hike），市場揣測ECB利率觸頂的聲音四起。由於歐洲經濟展望趨於悲觀，預料ECB明年中將推動降息。

英國、瑞士按下升息暫停鍵的同時，北歐國家挪威及瑞典21日宣布升息，甚至暗示接下來繼續收緊貨幣政策。

不過從北歐央行的政策聲明中，發現利率觸頂的影子。挪威央行總裁沃頓巴希（Ida Wolden Bache）指出，「政策利率可能再升一次，12月的機率最大。」