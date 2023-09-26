打AI軍備賽 亞馬遜再壓寶新創

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亞馬遜今年股價走勢

眼看AI軍備競賽日益激烈，亞馬遜也改變策略開始壓寶新創AI公司。繼8月參與新創AI公司Hugging Face最新一輪募資後，亞馬遜近日又宣布對另一家新創AI公司Anthropic投資最高40億美元。

亞馬遜初期將對Anthropic投資12.5億美元，日後若雙方合作達成特定目標，總投資額最高可達40億美元。Anthropic將使用亞馬遜客製化晶片，在亞馬遜AWS雲端平台上訓練AI模型，而亞馬遜眾多雲端服務也將結合Anthropic的AI技術。

自從ChatGPT掀起AI熱潮後，科技大廠為了搶攻商機爭相投資AI公司。微軟率先在今年1月對ChatGPT開發商OpenAI投資100億美元，隨後谷歌也在5月對Anthropic投資3億美元。商用軟體公司Salesforce也投資Anthropic及Cohere等多家新創AI公司。

創業僅兩年的Anthropic近日推出第二代AI聊天機器人Claude 2，號稱比ChatGPT更安全可靠。相較於OpenAI與微軟的獨家合作關係，Anthropic使用亞馬遜及谷歌等多家業者提供的雲端基礎建設，但這回獲得亞馬遜投資後將以AWS做為主要雲端平台。

內情人士透露，亞馬遜這回投資是參與Anthropic最新一輪募資，藉此取得Anthropic少數股權。今年5月Anthropic獲得谷歌及Salesforce投資時，預估市值約在40億美元。

亞馬遜先前對新創AI公司採取中立態度，希望透過AWS提供多樣化的AI服務滿足不同企業需求。AWS事業主管賽利普斯基（Adam Selipsky）日前曾表示：「我們堅信市面上不該只有一種AI模型。」

然而，過去半年來各家對手動作頻頻令亞馬遜改變策略，開始壓寶特定新創AI公司。未來AWS企業用戶能透過Amazon Bedrock雲端服務，在Anthropic的AI模型基礎上建構AI應用程式，省下自行訓練AI模型的龐大成本。