攻年輕用戶 Meta擬推聊天機器人

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外媒引述消息報導，臉書母公司Meta計畫最快本周於旗下社交應用程式推出具鮮明個性的聊天機器人，希望善用生成式人工智慧（AI）技術以吸引更多年輕用戶加入。

這些具備各種個性的AI聊天機器人正由員工內部測試中。Meta預計在27日登場的Meta Connect開發者大會讓這些機器人首度亮相。

這些聊天機器人意在提高客戶互動參與度，其中部分可能具備協助編碼等提升生產力的功能，但具體細節尚無法得知。

過去幾年來，隨著抖音崛起並取代Instagram成為年輕人最喜愛的平台，這令母公司Meta備感威脅，吸引年輕用戶成為該公司首要任務。Meta執行長祖克伯2021年10月時表示，他們將「重新調整團隊以服務年輕人為最大宗旨，而非迎合更多年紀稍長者」。

自聊天機器人ChatGPT去年11月推出後，大型語言模型技術成為顯學，吸引各家科技大廠投入研發，Meta也不例外。據傳Meta明年將推出足以抗衡OpenAI最新語言模型GPT-4的AI系統。

消息人士表示，Meta正在開發數十款個性聊天機器人，其中一款稱為「機器人鮑伯」（Bob the robot），他具備「高超智力、敏銳機智與尖酸嘲諷」的特色。

Meta亦開發一款新產品，讓名人或網紅可使用自己的AI聊天機器人與粉絲互動。

Meta並非首家推出聊天機器人以吸引年輕客群的社群媒體公司。即時通軟體開發商Snap今年2月推出My AI供用戶使用，這是一款以OpenAI的GPT技術為基礎的聊天機器人。

矽谷新創公司Character.AI則允許民眾創造聊天機器人並與其互動，這些機器人可以扮演各種角色與知名人物，例如俄羅斯總統普丁或電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克等。但研究人員與科技公司員工表示，賦予機器人個性可能帶來一些意想不到的挑戰，包括生成的內容不符需求、用語粗鄙或充滿偏見。