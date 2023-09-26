好萊塢罷工可望落幕 網飛股漲

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好萊塢編劇工會與網飛、迪士尼在內的片廠24日達成初步勞資協議，令為期近150天罷工抗議導致電視與電影製作停擺的僵局，可望告一段落。

受此消息激勵，相關個股25日開高，派拉蒙漲1％，網飛漲近1％，迪士尼開高約0.5％。

美國編劇工會（WGA）與電影和電視製片人聯盟（AMPTP）表示，雙方已達成初步協議，但不願透露更多細節。代理1.15萬名電影與電視編劇權益的WGA表示，此協議「相當不錯」，提供編劇會員「實質利益與保障」。

據外媒引述消息報導，新合約為期三年，內容包括提高編劇分潤、承諾最低人力配置以及限制人工智慧（AI）使用等。

雙方仍就最終合約用語協商中，且合約須經WGA高層幹部與會員投票同意後，才能生效。WGA表示，罷工尚未結束，在協議正式批准前，工會成員不得重返工作。

好萊塢編劇5月初開始發動罷工，原因是他們與各大片廠間的勞資談判破裂，後者包括派拉蒙、環球影業與華納兄弟探索公司等。

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）6月中也加入罷工行列，希望爭取到與編劇要求類似的合約條款，包括改善薪資福利與工作條件，以及針對AI拍攝使用設限與串流平台分紅比例提高等。

SAG-AFTRA代理16萬名電影與電視演員、特技演員、配音人員與其他媒體從業人員權益。此為好萊塢63年來首度面臨兩大工會同時罷工的窘境。

好萊塢片廠與編劇工會即將達成最終協議，可望為後續與演員工會的協商奠定良好基礎，令編劇與演員能夠重回工作崗位。

演員與編劇聯合罷工，不僅影響攝影師、木匠、製作助理與幕後人員生計，也拖累外燴、花店、戲服供應商與其他支援拍片的小型店家生意。

據獨立經濟智庫米爾肯研究院（Milken Institute）經濟學家克羅登（Kevin Klowden）估計，這場罷工行動對於加州、新墨西哥州、喬治亞州與紐約州等拍片重鎮帶來的經濟損失至少達到50億美元。