與中競爭 越南拚明年重啟稀土礦

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全球稀土蘊藏量第二大國家越南在西方支持下，計劃明年重開其最大稀土礦，以挑戰中國主導稀土市場的地位。

外界認為重開計劃讓越南朝著其要建立一個稀土供應鏈的目標往前邁進。目標包括開發把礦砂精煉為金屬的能力，為電動車、智慧手機和風力發電機提供所需磁鐵。

澳洲百仕通礦業（Blackstone Minerals）人力營運部經理庫契爾（Tessa Kutscher）說，越南政府第一步是打算年底前，把東堡礦場多個區域進行招標。百仕通礦業計劃競投至少一個採礦權。

她表示若其公司得標，將在開採計劃上投資約1億美元，並強調已跟包括電動車商VinFast和Rivian等潛在客戶，就有關供貨價格的合約進行討論。

與百仕通礦業合作的越南稀土公司（Vietnam Rare Earth JSC）董事長劉英俊（音譯）說，雖然招標時間可能變動，但政府計劃明年要重開稀土礦。

越南計劃重開東堡礦場，正值中國跟美國陣營發生糾紛，並限制其戰略性礦物出口。專家警告中國限制鍺和鎵出口可能「只是一個開始」，讓許多國家擔心遭受稀土供應中斷的衝擊。

中國過去藉近乎壟斷市場的能力壓低稀土價格，讓其他國家的稀土資源失去投資價值，像越南大部份稀土資源因此未被開採。拜登9月中訪問越南期間簽下協議，提高越南吸引外資開採其稀土資源的能力。

路透訪問12名產業高層、投資人、分析師和外國官員認為，越南相關計劃和投資顯示出，過去就如何減少依賴中國來降低斷鏈風險的討論已化為實際行動。

雖然在中國仍主導全球稀土市場下，越南要成為稀土中心仍面對許多困難，但部份受訪者認為越南開始行動後，能讓其在稀土市場扮演重要角色和減緩多國的戰略憂慮。