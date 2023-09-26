歐盟釋善意 陸電動車享利多

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近年中國汽車出口量地區占比

歐盟之前大動作宣布，將對中國電動車展開反補貼調查，評估是否上調進口關稅，但在面臨調查可能帶來貿易戰等風險下，歐盟官員在數日後釋出善意。歐盟執委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，短期不會對中國電動車徵收新關稅，且調查需妥善進行。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）13日宣布，由於中國政府對中資電動車企業提供巨額補貼，扭曲歐盟市場，因此將對來自中國的電動車企業發起反補貼調查，預計在13個月內採取行動，評估是否上調現行10％的電動車進口關稅。

界面新聞報導，反補貼調查在歐盟內部產生分歧意見。有歐洲官員指出，中國電動車相較歐洲競品，擁有約20％價格優勢，因此今年中國電動車在歐洲市占率上升至8％，預估2025年將進一步攀升至15％，因此支持保護本土生產汽車，免受中國銷歐產品衝擊。

就在歐盟宣布對中國電動車啟動反補貼調查一周後，法國公布購買電動車獎勵政策的新規定，以限制中國製造的電動車從中受益。外媒指出，法國正是歐盟發動反補貼調查的主要推手。

德媒巴登報分析直指，以懲罰性關稅保護本土市場是錯誤的做法，目前中國仍是福斯、賓士等歐洲汽車製造商的重要銷售市場，強行徵收高額關稅可能引發中歐爆發貿易戰，導致本土汽車品牌蒙受更大的損失。

對此，歐盟官員近期表態轉趨和緩。現正訪問中國的歐盟貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）23日在上海表示，歐盟無意尋求與中國脫鉤，但當開放被人濫用時必須需要保護自己。他25日在北京清華大學發表演講時則表示，歐洲與中國的經濟關係深厚，但中國可做很多事情來幫助歐盟降低風險感知。

CNBC引述歐盟執委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）於19日指出，距離對中國電動車徵收進口關稅「還很遙遠」，強調相關調查為公平起見，必須妥善進行。

在中國商務部表達高度關切和強烈不滿的同時，美國對於歐盟發起的調查表達支持。美國貿易代表戴琪22日出席大西洋理事會舉行論壇時對此表示同情，認為歐盟已意識到國際貿易的競爭環境不再公平，並強調以市場為基礎的民主經濟體，必須採取行動，捍衛自身利益，營造公平自由的貿易環境。