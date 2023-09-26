中日韓峰會 有望年底前復辦

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中日韓峰會議程宣告重啟，近日三方於首爾舉行外交部工作層級會談，對於停擺近四年的中日韓領導人會晤進行磋商，有望在2023年年底前再次舉行。此外，韓國總統辦公室官員透露，將對中國國家主席習近平訪韓進行正式協商，對韓中關係釋出積極訊號。

綜合外媒報導，中日韓於26日在首爾舉行高層會議，由中國外交部部長助理農融、日本外務省外務審議官船越健裕，以及韓國外交部部長助理鄭炳元共同主持，韓日、韓中代表另舉行雙邊磋商。三方首要任務為探討重啟中日韓領導人峰會，該峰會在新冠疫情和日韓關係緊張影響下，自2019年年底停辦至今。

中國外交部發言人汪文斌25日表示，中日韓是近鄰也是重要合作夥伴，加強三國合作符合三方共同利益。中方重視中日韓合作，積極支持韓國擔任三國合作的主席國，並指出正就舉行三國合作系列的高級別會議保持接觸。

日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅9月10日曾於印度會談，習近平也於杭州亞運會開幕期間與韓國總理韓德洙會晤，皆談及領導人峰會事宜。日本內閣官房長官松野博一25日指出，日本支持韓國主辦中日韓3國領導人峰會，目標在年底前舉行會議，將從三個國家的行政層面上徹底討論。

中韓方面，韓聯社24日引述韓國總統辦公室官員表示，習近平向韓德洙主動表示，將認真考慮訪韓事宜，被視為中韓關係的正向訊號，韓國當局也將以此為基礎，正式推動與中方協商。

然而，中日關係近日因福島核廢水排海陷入緊張，岸田文雄20日赴紐約出席聯合國大會時強調，重視與中國展開對話，並將在所有層面尋求與中國緊密溝通。