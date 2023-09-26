人民幣續貶 官媒：穩定具基礎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國人民銀行持續利用動態過濾中間價穩定人民幣，但成效有限，25日中間價和市場價的價差已擴大至近1,400個基本點。不過大陸官媒25日再發文向市場信心喊話，稱大陸經濟逐漸回穩，人民幣保持基本穩定具有堅實基礎。

人民幣兌美元在岸價25日走勢低迷，官價收報7.3109元，較上個交易日下跌107個基本點。在官方多重干預之下，節前匯市交易更加清淡，25日收盤成交量僅有91.51億美元，不足過往的一半。

離岸價25日亦跌破7.31元，最低來到7.3167元。反觀中間價在人行刻意引導下，25日報7.1727元，較上日小升2個基本點，連續11個交易日上揚，續創8月14日以來新高。中間價、市場價兩者價差不斷拉大，25日已擴大到1,382個基本點。

路透報導，交易員認為，離岸人民幣流動性持續偏緊，做空人民幣成本偏高，降低離岸賣空意願，連帶影響在岸市場成交低迷，料「十一」長假之前交投情況難有改善。交易員還稱，美元仍偏強勢，預期人民幣本周仍將承壓。

大陸官媒25日再撰文護航人民幣。中國證券報引述專家報導，目前人民幣匯率走勢仍存在一定的外部壓力，但是預計隨著大陸經濟持續回穩，可為人民幣匯率抵禦外部因素干擾提供更多支撐，強調人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定仍具有堅實基礎。

專家表示，短期看，美元或保持強勢，人民幣匯率難以大幅走強；從中長期角度看，隨著大陸經濟逐步走強，人民幣匯率有望維持雙向波動。報導引述券商國泰君安研報指出，目前中美利差雖仍倒掛，但債券市場已逐漸消化上述消息，轉而看好大陸債券市場。研報稱，證券投資的資本流出的壓力有所減弱，預計人民幣兌美元匯率將在7.3元左右維持雙向波動。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近期公布的8月經濟數據顯示，復甦的基礎更趨穩固，經濟長期趨勢回歸的前景明朗。目前金融資產估值整體處於低位，經濟回升、政策支持之下，人民幣資產具備長期配置價值，為全球投資者分散風險、優化組合提供重要選擇。