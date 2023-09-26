阿里攜手騰訊 共搶雙11大餅

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大陸電商巨頭阿里巴巴與騰訊較勁多年，25日宣布深化合作，共搶「雙11」大餅。雙方不僅不再相互屏蔽連結，還將共同投入「雙11超引爆計畫」，預計為補貼商家投入人民幣（下同）上億元，堪稱商場上沒有永遠敵人的最佳寫照。

界面新聞報導，阿里與騰訊25日宣布合作，騰訊旗下的微信影音號、朋友圈、小程式等廣告流量，將允許阿里巴巴進行品牌數位營銷，也就是說，從微信就可以直接連結到淘寶、天貓商家的店鋪、商品詳情及淘寶直播間。

雙方還將在消費者互補、系統共建等方面展開深度融合，滿足商家在店鋪、直播、內容三大方向的不同經營目標。另外，雙方將透過「雙11超引爆計畫」，投入億元補貼及多項權益，滿足商家「引流到店、購買成交、直播引流」的促銷目標。

阿里和騰訊走到現今的握手言和，花了十年時間。身為大陸電商兩大山頭，隨著雙方競爭白熱化，早在2013年，微信就開始屏蔽淘寶與天貓的連結，而阿里也宣布關閉從微信跳轉到淘寶商店的功能。當時網友戲稱「世界上最遙遠的距離，是你在淘寶上賣東西，我在微信上做行銷」。

兩者水火不容多年，終於在2021年工信部啟動互聯網行業專項整治行動，將「屏蔽網址連結」列入重點整治的項目，要求各平台必須解除屏蔽，否則將依法採取處置措施，雙方才不得不解除對彼此的封鎖。

新華社曾對此分析，在流量為王的年代，各平台為保持用戶黏性，傾向於屏蔽競爭對手連結，打造相對封閉的平台生態。解除「外部連結屏蔽」意味著流量的重新分配，不少平台擔心動搖自身地位。但短期來看，這種屏蔽方式雖聚攏了流量，換取了利益，但長遠來看，卻是屏蔽了便捷，丟失了口碑。