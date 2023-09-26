陸瘋生成式AI 人才供不應求

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大陸生成式AI商業應用規模預測

在ChatGPT催化下，百度、騰訊、阿里巴巴等大陸各大互聯網企業開始大力投入開發以推出自家產品，導致人才供不應求情況顯現。有分析認為，在中美對立造成兩國的人才交流減少背景下，中國相關人才缺口到2030年恐怕將達到400萬人。

日經中文網報導，今年初，大陸開始大力發展生成式AI，政府也按照8月15日起實施的生成式AI規定，開始頒發服務運營相關認可證。

8月31日，百度開始面向公眾提供自主開發的生成式AI「文心一言（ERNIE Bot）」，在最初的24小時內，AI回答了3,342萬個問題。圖像識別系統企業商湯集團（SenseTime）也在當天上線自家的生成式AI「商量」（Sense Chat）。

之後，騰訊在9月7日上線「混元」、阿里巴巴9月13日上線「通義千問」，這些企業的競爭，也引發對AI人才的高度需求，出現人才爭奪戰。

總部位於上海的人才仲介公司MGA人工智慧總監陳曉斌指出，不僅是互聯網大廠，初創企業、金融公司等近期都在招聘優秀的AI人才。陳曉斌說，企業之間的人才爭奪戰也愈來愈激烈。有大規模語言模型相關大廠工作經驗，且是碩士或博士學歷的30多歲頂級人才，成為企業的重點爭奪目標。

陳曉斌表示，這些頂級人才的年薪行情為人民幣（下同）100萬元，在其經手過的項目中，曾有人獲得過年薪300萬元以上的錄用通知。

此外，還有很多人收到多家公司的錄用通知，甚至花了幾個月接觸的候選人，最後選了別家公司。

而且，AI人才短缺現象今後仍將持續。美國諮詢公司麥肯錫稍早公布報告預測，因為人才需求擴大到600萬人，是2022年的6倍，而供給卻只有200萬人，等於人才缺口高達400萬人。麥肯錫還認為，隨著出生率下降，大學生減少，將愈來愈難以確保AI人才。

加上中美政治對立，美國禁止輸出技術，也讓大陸更難獲得AI人才，企業只能自力自強。例如百度與大陸各地的大學等合作，支持AI相關研究。百度首席技術官（CTO）王海峰1月透露，透過與各方面合作，已累計培養超過300萬名AI人才。

華為也發起AI等領域頂尖年輕研究人員的「天才少年」招聘計畫，甚至還提出200萬元年薪，目前已獲得數百名人才。而騰訊控股也在社交網站上線了面向青少年的AI和編程基礎講座。