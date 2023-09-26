境外債務重組受挫 恒大系股價大跌

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債務壓力沉重的大陸地產商恒大集團繼日前公告，取消原定25日當周舉行的境外債務重組協議後，24日再公布，主要子公司恒大地產正被立案調查，目前情況不符新票據的發行資格。市場分析，恒大集團境外債務重組計畫恐窒礙難行。

受此消息打擊，「恒大系」三家港股上市公司25日集體大跌。恒大汽車、恒大集團、恒大物業25日股價分別收跌22.22％、21.82％、14.1％。

香港信報報導，恒大集團3月公布對逾190億美元境外債務重組方案，牽涉恒大協議（本金139.22億美元）、景程協議（本金52.26億美元）及天基協議（擔保景程票據），恒大協議中又分為A組及C組債權人。上述四組要各自取得75％支持票，才能推進重組計畫。各重組對價方案都涉及發行新票據，若恒大集團失去發行資格，代表無法落實現有重組計畫。

恒大集團22日指出，自3月擬議境外債務重組方案以來，銷售情況不如預期。基於恒大集團目前情況與其顧問、債權人協商，該集團認為有必要重新審視建議重組的條款，以符合客觀情況和債權人訴求，因此取消原定於25日、26日關於建議重組的相關協議安排會議。

此外，恒大集團24日公告，在建議重組下計畫發行的各項新票據，必須遵守大陸相關辦法，恒大集團必須證明其符合相關規定。但由於恒大地產正被立案調查，恒大集團目前無法符合新票據的發行資格。

財新網引述接近重組業務的人士透露，恒大集團及財務顧問仍會繼續推進債務重組，但目前需要與債權人重新談判方案的關鍵條款。熟悉境外債務重組的香港律師認為，恒大集團取消會議可能是因為與債權人磋商時，得知部分本來同意方案的債權人改變主意。