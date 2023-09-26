紫光股份 暫緩收購新華三

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A股上市公司紫光股份收購控股子公司新華三剩餘49％股權事項傳出新變數。紫光股份24日晚間披露該交易將採取「分步走」策略，即終止收購新華三的重大資產重組相關事項，待定增完成後，再推進這次交易。

受此消息影響，紫光股份25日股價收跌6.71％至人民幣（下同）23.51元，但年內累計上漲15.41％。

證券時報報導，有「小華為」之稱的新華三是紫光股份持股51％的重要控股子公司，新華三在大陸乙太網交換機、企業網交換機、園區交換機市場位居龍頭。

早在2022年12月底，新華三股東HPE實體計畫向紫光股份子公司：紫光國際出售所持新華三49％股權。2023年5月，紫光股份披露重大資產重組具體方案，由紫光國際擬向HPE實體合計支付35億美元，購買新華三49％股權。同時，該公司向特定對象發行股票募集資金總額不超過120億元，募資淨額將用於收購新華三49％股權專案。

根據紫光國際與HPE實體簽署的協定約定，獲得大陸證監會定增註冊是這次交易交割的先決條件之一。

但考量交易順序以及自身資金和融資安排等因素，紫光股份決定「分步走」。

上海證券報報導，儘管紫光股份明確「先完成定增，再推進收購」的方案，對後續收購新華三49％股權無實質影響。但市場分析，目前再融資階段性收緊的實際情況，可能對紫光股份的收購案帶來一定挑戰。