建商單一囤房稅率 擬訂指引

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建商未銷售餘屋計稅方式

建商主張財政部囤房稅2.0應就建商持有待銷售房屋五年內課徵單一稅率，財政部25日表示，房屋稅修正條例已給予建商兩年的合理銷售期間，對於是否適用單一稅率，將於訂定參考基準時，通盤審慎研議。

據悉，財政部目前不擬放寬兩年的合理銷售期，也不會修改房屋稅修例（即囤房稅2.0）對於建商兩年內稅率2％～3.6％，之後恢復為2％～4.8％的條文，但可能在給地方政府的參考基準，建議對建商一年內餘屋均適用2％利率下限。

財政部房屋稅條例修正草案已結束預告並經行政院院會通過，目前已送至立法院。但不動產業者反彈很大，台北市不動產開發公會25日也建議，降低對起造人課徵的囤房稅，以減少對建築業的衝擊，同時避免轉嫁至房價。

財政部對此在房屋稅差別稅率2.0的問答專區，新增「建商主張興建房屋屬存貨，不應課最高稅率4.8％，應適用單一稅率1.5％且合理銷售期間四年以上」的問題項目。

財政部指出，房屋稅為持有稅，採受益原則，同時是地方政府重要財源，建商興建完成所持有的待銷售房屋雖為存貨，但因可供民眾居住或營利事業從事商業活動，為房屋稅課徵對象，應按使用情形依規定稅率課徵房屋稅，符合房屋稅為持有稅特性及受益課稅原則。

財政部強調，房屋稅差別稅率2.0方案，就非自住非出租非繼承取得共有住家用房屋的法定稅率調高為2％至4.8％；但考量建商待銷售房屋可增加房市供給，滿足住屋需求，參考現行地方政府實施經驗，給予建商合理銷售期間兩年。

也就是說，在新建房屋持有年限兩年以內，建商餘屋的上限稅率可適用較低的3.6％，財政部強調，這是希望透過稅率差距，鼓勵建商依市場銷售狀況調整價格、加速出售，增加房屋供給。

至於建商主張其為房屋供給者，有別於一般多屋者，建議就其持有待銷售房屋五年內均課單一稅率，財政部則回應，已經給予建商合理銷售期間，至於是否適用單一稅率，將於訂定2.0方案差別稅率參考基準時通盤審慎研議。