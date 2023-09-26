公股銀暑期海外刷卡 走出疫情

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疫情前後台北市信用卡跨境交易統計

新冠疫情解封後的第一個暑假，國人蜂擁出國，隨著旅遊熱潮，信用卡海外簽帳數字也大增，超越疫情前的2019年暑假；據公股銀統計，今年7月及8月信用卡海外簽帳金額，比2019年同期增加2成至4成，即國境解封後，國人海外消費力不僅回歸正常，更勝過疫情前水準。

據部分公股銀行統計，7月及8月海外簽帳金額總和，比去年同期成長5成以上、甚至將近1倍，例如第一銀行暑假海外消費年增86％、土銀年增93％；其中，美元、日圓消費各有千秋，各行海外簽帳則皆占信用卡總簽帳金額逾10％。

為了解國人海外消費是否真正回到疫情前的水準，與2019年7月、8月的海外簽帳總和做比較，也有大幅度成長，約增2成到4成左右。公股銀統計與疫情前的暑假，海外簽帳金額成長比率也高過總簽帳金額成長比率，以合庫銀為例，今年7月、8月信用卡總簽帳金額較2019年同期簽帳金額約成長10.7％，海外簽帳金額則約成長23％；兆豐銀統計今年暑假信用卡總帳金額比2019年暑假約增加22％，海外簽帳金額更大增41％。

公股銀預估，由於海外簽帳大幅提升、國內餐飲等內需消費也暢旺，今年暑假兩個月八家公股銀的客戶就可能刷破600億元。

據聯合信用卡中心統計，單以台北市民眾消費來看，2019年7月、8月信用卡跨境交易金額高達87.1億元，但進入新冠疫情邊境管制期；2020年暑假跨境交易金額少逾一半、僅32.3億元；2021年暑假微增至49.8億元；2022年暑假疫情解封的態勢逐漸明朗，部分商業往來慢慢恢復，部分國家也有條件解除邊境管制，跨境交易金額增加到84.5億元，但還未回到2019年水準。

雖然聯卡中心今年暑假的統計數字還未出爐，但光看6月的信用卡跨境交易金額就達到87.2億元，僅僅一個月即超越2019年的疫情前暑假兩個月總和，顯示國人跨境消費方面，已遠超疫情前的水準。