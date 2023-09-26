國泰金 再登聯合國紐約氣候週

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

繼去年國泰金控投資長程淑芬親赴紐約氣候週「世界生物多樣性高峰會」與各界領袖對談，今年再度獲邀，以「為自然制定行動方針」回應三大關鍵問題，並逐一剖析永續金融該如何將自然與生物多樣性納入投融資考量元素，提出國際觀察、國泰作法以及有力解方，贏得現場矚目，再度讓世界看見台灣，也創下全台首家連續二年受邀參與企業的紀錄。

世界生物多樣性高峰會21日登場，大會以「與自然共好」為主旨，程淑芬受邀擔任開場專題「為自然制定行動方針」對談講者。首先，她分享國泰如何擴大永續金融影響力，最有力的一步就是認真參與國際倡議。自2018年參與氣候相關財務揭露以來，國泰將氣候治理納入董事會與高階主管督促與主責的重點，2020年後陸續領先在台企業參與生物多樣性相關倡議，如加入「自然相關財務揭露工作小組」與「生物多樣性會計金融夥伴關係」等。

國泰參與Ceres「重視水資源金融倡議」時，為台灣唯一簽署金融機構，與國際投資人共同議合全球72家較高水足跡企業；簽署「商業自然聯盟」的Call for Action倡議，呼籲各國政府強制性要求大型企業和金融機構於2031年評估和揭露其生物多樣性影響和依賴。

程淑芬也分享建議給國際社群，強調科技與創新的重要性，如要「善用混合融資等非傳統融資工具，透過公私部門協同合作，找出更多讓私部門參與的方式，以吸引更多私部門資金，縮小全球未來自然資金缺口」，金融機構能扮演推動永續投融資推手，透過協助提升自然專案可行性、財務自償性。

同時也以「做中學、學中做」形容國泰金與子公司近十年實踐永續金融與責任投融資的態度。她說，氣候變遷、自然資本與生物多樣性包含諸多非傳統金融本業的科學知識，須連結學術界與產業界、時時更新國際方法論、善用產業專家知識，使在地落實方式符合國際框架。從氣候變遷到面對減損中的生物多樣性，國泰金致力成為亞洲最佳金融機構之一，願承擔永續先行者之責全力實踐，讓台灣在世界舞台上贏得尊敬。