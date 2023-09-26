超額認參達1.65倍 兆豐銀主辦 台灣智慧光網19億聯貸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的台灣智慧光網公司19億元聯合授信案，圓滿籌組完成，並在9月25日舉行簽約儀式，由兆豐銀行董事長雷仲達及台灣智慧光網董事長李慶煌共同主持。

兆豐銀表示，這次聯貸案主要提供台灣智慧光網償還既有金融機構負債、充實中期營運週轉金暨開發履約保證金保證書之用，由兆豐銀統籌主辦，華南銀行共同主辦，還有包括合作金庫、彰化銀行、第一銀行、高雄銀行、土地銀行、國泰世華及台中銀行等金融同業熱烈參與，超額認參達1.65倍，顯示銀行團對台灣智慧光網的未來發展深具信心。

台灣智慧光網係為承攬「台北市光纖網路委外建設暨營運案」而成立的公司，並與台北市政府簽訂25年的委外建設暨營運契約，攜手打造覆蓋全台北市的光纖網路，整體規模已建置完成並進入營運期。

台灣智慧光網持續進行業務轉型，由原本的網路電路服務商轉型為網路整合服務供應商，包括提供台北市府警局路口監視器網路電路服務、Taipei Free無線網路服務、智慧消防、智慧校園、老人安養院、幼兒托嬰中心等公民機關電路及網路整合服務，以及提供一般市民享有優質寬頻服務等，業務範圍廣泛，未來發展可期。

兆豐銀指出，兆豐致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾2成，截至今年8月底，累計已超過7,532億元。

兆豐銀連續於2020年及2021年兩度榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮；今年7月再獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行」等五項大獎，成績稱霸公股行庫。