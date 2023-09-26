中租 前八月賺逾一個股本

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中租-KY前八個月稅後純益173.8億元，雖較去年同期小幅下降8％，但獲利水準仍創歷史同期次高，並且已賺進逾一個股本。

中租控股25日公告8月單月自結稅後純益20.9億元，較去年同期減少10％，每股稅後純益（EPS）1.29元，累計1月至8月稅後純益173.8億元、年減8％，累計EPS為10.41元。

中租控股表示，以各營運地區別來看，台灣、大陸及東協地區，累計獲利分別較去年減少7％，1％及9％。各地區獲利較去年同期下降，主要是因為今年受持續升息（台灣及東協）及大陸經濟趨緩影響，使累計獲利較去年同期減少，但前八月累計合併營收近643億元，仍是二位數成長15％，業務動能及獲利能力維持穩健，即使不如去年同期，但還是賺進逾一個股本。

因台灣及東協利率調升，影響中租前八個月二地區的獲利水準，但隨舊合約陸續結束，新合約均已反映資金成本，目前利差逐漸回穩，至於大陸整體經濟的回升速度，確實低於市場預期，讓中租控股大陸地區延滯率及違約率均上升。中租控股說明，中租大陸的延滯率依然維持在歷史平均水準，內部已將大陸今年應收款成長目標從原本的10％～15％降至5％，但未來還是會繼續朝10％目標努力，台灣及東協應收款成長目標維持10％～15％及15％～20％不變。

除租賃業外，中租控股持續擴張能源事業版圖及投資，6月底中租太陽能淨資產已近505億元，較去年同期的415億元成長22％，依中租控股發布的重大訊息，旗下子公司仲信資融持續投資仲昱電業30億元，取得該公司現金增資股將持股再提高，目前仲信資融持有仲昱電業持股已拉高至35.6％。且在日前中租控股法說會發布資金顯示，太陽能事業將是中租今年成長率最明顯的類別，並持續帶來穩健收益。