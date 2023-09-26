拉貨轉旺 散熱風扇廠Q3登高

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散熱風扇廠今年營運表現

NVidia GeForceRTX40系列放量，晶片缺料不再，散熱風扇廠建準、力致、動力-KY電競及商用電腦拉貨轉旺，揮別8月缺工陰霾的建準估9月營收即可見到轉強；力致表示，第三季應會見到全年的高點，惟第四季仍可望有高檔演出；動力-KY也表態期待下半年朝季季高方向努力。

筆電庫存去化告一段落，來自電競以及商用電腦的商機浮現，感受市場買氣稍稍回溫的力致，8月營收才剛以8.45億元拿下歷史次高，與歷史新高8.86億元僅剩咫尺之距。力致表示，庫存去化已經近尾聲，高階電腦需求確有回溫，可望對9月營收帶來挹注，不過因為尚有幾天待出貨，營收還無法預估，目前有把握的是，「9月仍然可維持8月的高峰」。

法人指出，力致7、8月合計營收已達15.91億元，距離2021年第四季寫下的單季新高24.45億元，差距僅8.54億元，若9月營收可與8月比美，營收問鼎單季新高的機會大增。

受惠旗下散熱風扇模組產品出貨逐步升溫，動力-KY的8月營收以1.3億元寫下近5個月的新高。動力-KY表示，目前概估9月營收與7、8月大致相當，惟年增率部分，因為去年基期相對較低，應會較月增率明顯放大，有望帶動第三季營收來到全年高點。

展望第四季，動力-KY 指出，目前看來第三季和第四季表現大致相當，不過，內部仍在努力，期望第四季表現可以拚贏第三季，惟因今年上半年仍有庫存待去化的問題致拖累營運，估今年上下半年的營收差距應會比往年的「四六比」拉大。

建準8月營收受累於昆山缺工，單月營收僅10.97億元，出現雙減表現，據悉在建準努力招工下，缺工缺口已在9月大幅收歛，相較於8月缺工數高達4、5百人，9月已急降至雙位數，隨著生產漸上軌道，法人推估，建準9月營收應會見到好轉。