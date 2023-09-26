TPCA Show 10/25登場 指標企業雲集

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「第24屆台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show 2023）與「第18屆國際構裝暨電路板研討會」（IMPACT 2023），將於10月25日至27日在台北南港展覽館一館盛大展出。

今年IMPACT將有矽品、日月光、阿托科技、英特爾等知名企業論壇，由台積電副總經理何軍、AMD企業副總裁Dr. Raja Swaminathan、國際微電子暨構裝學會（IMAPS）前主席Dr. Beth Keser及東京工業大學教授Dr.Takayuki Ohba進行精彩主題演講。

IMPACT由IEEE EPS-Taipei、iMAPS-Taiwan、ITRI及TPCA共同主辦，並以「IMPACT on the future of HPC, AI, and Metaverse」為主題，探討人工智慧、高效能運算、元宇宙等下世代應用下的封裝與電路板前瞻技術探討。

此為連續三年舉辦IEEE-EPS論壇，邀請到日月光、聯發科、Cisco、應材、賓州州立大學以及喬治亞理工學院等多位海內外封裝領菁英齊聚，探討時下最熱門的AI議題，三天共計安排29場論壇。

今年TPCA Show則匯聚來自歐、美、日、韓、泰等超過450家全球電路板品牌以及1,376個展位外，各式主題環繞聚焦「載板與高階電路板製造本業區」、「智動化解決方案」、「SMT／電子組裝之智慧生產系統設備與材料」、「永續淨零／綠色科技專區」、「高質新材料、耗材與化學品」、「檢測設備與軟體」、「乾、溼製程設備」等。

主辦單位指出，將打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現電子製造業生態鏈，為台灣最具指標性的電子展覽盛會。