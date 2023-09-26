台灣大擬砸百億 超前部署減碳

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超前部署節能減碳，台灣大預估2030年之前，採購綠電、碳費及減碳等成本，總計投入金額將超過100億元。

台灣大技術長郭宇泰指出，共頻、共網、共建將避免5G網路高耗能造成碳排增加，未來台灣大合併台灣之星，台灣大計劃減少一整套3G網路及數千座4G／5G基地台設備重複布建，對比兩家公司使用兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年省電達1～2億度。

另外，台台併後，未來亦將積極優化基站設備，總計兩家公司合併後，在3.5GHz頻段擁有100MHz頻寬，包含不同頻段之5G基地台將超過1萬5,000座，涵蓋98％人口、及99％的5G訊務。

台灣大2016年起陸續關閉基站空調、引進高效率電力設備、使用全戶外高效能基地台設備、啟動基地台智慧用電功能，落實減碳。進入5G時代，亦先後引進低耗能的諾基亞AirScale基地台設備、第二代5G基地台、及啟用各項4G／5G節能功能，以AI大數據分析基地台使用狀況。

25日進一步宣布，全台首家引進諾基亞最新液冷式（Liquid Cooling）基地台設備，並於日前完成首輪建置與測試，驗證最高減少47％設備耗電、降低14度設備溫度。台灣大號召內部工程師成立工作社團共同發想「基地台節電措施」。

台灣大為全亞洲第一家正式通過SBTi（科學基礎目標倡議組織）2050淨零排放審查的電信公司，2016年啟動智慧節能系統，陸續引進AI大數據分析各項耗能設備、導入多樣化節電方案，2023年積極施作AI智慧節能、提前完成低耗能設備置換，節電超越目標，2023年原設定目標為節電400萬度，截至八月已達300多萬度，全年節電進一步上修至近500萬度。

搭配綠電採購策略，台灣大2022年度購買再生能源數量居全台第二名，日前亦宣布支持中研院開發去碳燃氫、地熱能、海洋能（潮汐能）等新型態潔淨能源。