蘋果擴大印度產值 5年內拚增至逾5倍

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根據印媒報導，蘋果計劃在未來5年內，把在印度當地生產的產值提高至5倍以上，達到400億美元。另外，IDC調查顯示，蘋果手機是印度800美元以上的高端智慧型手機最大贏家，上半年市占率達到67％，超過三星的31％。

蘋果在印度產值為70億美元，已經開始生產iPhone，明年開始生產AirPods。蘋果還沒有在印度生產iPad或筆電產品的計畫，重點放在提高現有的生產水準。

蘋果已經成為印度最大手機出口商，今年首度在iPhone 15上市第一天，就提供印度製造的iPhone。

IDC調查指出，蘋果手機是印度800美元以上的高端智慧型手機最大贏家，上半年市占率達到67％，超過三星的31％。

印度對高端智慧型手機的需求不斷增加，iPhone 也在印度量產，進一步帶動高階智慧型手機的出貨量。

蘋果希望可以擴大在印度市場的市占率，以iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max出貨量最為關鍵。IDC評估，印度高端智慧型手機市場從2019年的0.8％，成長到2023年的6.1％，主要是歸功於蘋果在印度市場的成功。

Counterpoiunt則評估，下半年蘋果在印度智慧智慧型手機的市占率為7％，高於上半年的5％。

iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max在印度要等到10月下旬才上市，這和其他主要市場的動向一致，因此iPhone 在印度的銷售程度不輸中國大陸、美國等主要市場。

預估第四季印度當地iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，出貨量將占iPhone 15整體出貨量的25％。去年iPone 14系列中，Pro和Pro Max僅有4％，顯見當地消費者對高階機種接受度快速提升。